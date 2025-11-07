Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 07
Сбт, 08
11°
Вск, 09
ЦБ USD 81.38 0.19 07/11
ЦБ EUR 93.76 0.25 07/11
Нал. USD 81.33 / 81.50 07/11 13:15
Нал. EUR 94.21 / 95.17 07/11 13:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 029
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 863
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 814
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 500
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стало известно, что будут хранить на складе, который появится вместо «Зельгроса»
Бывшее здание магазина «Зельгрос» превратят в склад. Об этом стало известно на публичных слушаниях. Докладчиком был представитель фирм ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Он рассказал, что торговый центр закрылся из-за недостаточной пропускной способности. Теперь на его месте (улица Восточная окружная № 15) планируют организовать складское помещение. По словам докладчика, там в соответствии с законом установят санитарно-защитная зону, ее планируемая ширина — 50 метров. Также он отметил, что внутри не будет храниться ничего опасного — швейное оборудование и детские товары.

Бывшее здание магазина «Зельгрос» превратят в склад. Об этом стало известно на публичных слушаниях, которые прошли в четверг, 6 ноября. Обсуждение касалось изменений в генплане города и ПЗЗ.

На слушаниях присутствовали около 30 рязанцев. Докладчиком был представитель фирм ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Он рассказал, что торговый центр закрылся из-за недостаточной пропускной способности. Теперь на его месте (улица Восточная окружная № 15) планируют организовать складское помещение.

По словам докладчика, там в соответствии с законом установят санитарно-защитная зону, ее планируемая ширина — 50 метров. Также он отметил, что внутри не будет храниться ничего опасного — швейное оборудование и детские товары.

Докладчик подчеркнул, что обычная заведенная машина приносит больше вреда, чем планируемое предприятие.

Никто из присутствующих на слушаниях рязанцев не задал вопросов и не высказался против.

Ранее стало известно, что зону для земельного участка, где раньше располагался «Зельгрос», хотят изменить с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны общественно-жилой застройки на зону предприятий IV и V класса.