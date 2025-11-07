Стало известно, что будут хранить на складе, который появится вместо «Зельгроса»

Бывшее здание магазина «Зельгрос» превратят в склад. Об этом стало известно на публичных слушаниях, которые прошли в четверг, 6 ноября. Обсуждение касалось изменений в генплане города и ПЗЗ.

На слушаниях присутствовали около 30 рязанцев. Докладчиком был представитель фирм ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Он рассказал, что торговый центр закрылся из-за недостаточной пропускной способности. Теперь на его месте (улица Восточная окружная № 15) планируют организовать складское помещение.

По словам докладчика, там в соответствии с законом установят санитарно-защитная зону, ее планируемая ширина — 50 метров. Также он отметил, что внутри не будет храниться ничего опасного — швейное оборудование и детские товары.

Докладчик подчеркнул, что обычная заведенная машина приносит больше вреда, чем планируемое предприятие.

Никто из присутствующих на слушаниях рязанцев не задал вопросов и не высказался против.

Ранее стало известно, что зону для земельного участка, где раньше располагался «Зельгрос», хотят изменить с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны общественно-жилой застройки на зону предприятий IV и V класса.