Комиссия одобрила появление склада вместо магазина «Зельгрос» в Рязани
Комиссия одобрила появление склада вместо закрывшегося магазина «Зельгрос» в Рязани на Восточной окружной, 15. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовали в газете «Рязанские ведомости» в среду, 12 ноября.

Согласно документу, комиссия по землепользованию и застройке порекомендовала мэру направить в Рязгордуму проект по внесению изменений в генплан города и ПЗЗ. Речь идет об установлении зоны промышленных предприятий и коммунально-складских организаций на общественно-жилой территории.

Изменения коснутся двух участков на Восточной окружной дороге, площадь которых составляет 48 тысяч 250 м² и 34 тысячи 565 м².

На общественных слушаниях представитель фирм ООО «Грандер» и ООО «Фактория» рассказал, что на месте магазина «Зельгрос» планируют организовать складское помещение. Там будут хранить только швейное оборудование и детские товары. Докладчик подчеркнул, что обычная заведенная машина приносит больше вреда, чем планируемое предприятие.

Напомним, в январе 2025 года рязанцы засняли опустевшие полки «Зельгроса» и предположили, что магазин готовится к закрытию.