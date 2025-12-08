Депутат гордумы возмутился планам мэрии Рязани на «Зельгрос»

Депутаты Рязгордумы обсудили план размещения на месте закрывшегося «Зельгроса» в Песочне производство детских автокресел и изделий из пластика, а также административное здание и склад. Зону многоэтажной жилой застройки предложено заменить на территорию промышленных предприятий IV-V класса опасности. Инициаторами изменений выступают ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Начальник управления градостроительства Михаил Наумов отметил, что проект создаст дополнительные рабочие места, а вокруг предприятия будет санитарно-защитная зона около 50 м, при этом влияние производства не превысит санитарных норм. Депутат Максим Мустафин выразил обеспокоенность из-за уже загрязненного воздуха в Песочне и назвал размещение вредного производства там «абсурдом».

Депутаты Рязгордумы обсудили появление промышленного предприятия на месте «Зельгроса» в Песочне. Это произошло на заседании градостроительного комитета в понедельник, 8 декабря.

На месте закрывшегося магазина «Зельгрос» планируют разместить производство детских удерживающих устройств (автокресел, автолюлек) и изделий из детского пластика. Кроме того, там появятся административное здание и склад. При этом зону застройки многоэтажными жилыми домами намерены заменить на территорию промышленных предприятий и коммунально-складских организаций IV-V класса опасности.

Уточняется, что инициаторами данных изменений являются ООО «Грандер» и ООО «Фактория».

Начальник управления градостроительства и архитектуры горадминистрации Михаил Наумов отметил, что строительство предприятия позволит увеличить число рабочих мест в городе. Кроме того, вокруг также установят санитарно-защитную зону. Ее ориентировочный размер — 50 метров. Согласно докладу, химическое и физическое воздействие от цеха во время эксплуатации не превысит санитарно-эпидемиологических норм.

Депутат Максим Мустафин поинтересовался, почему достаточно вредное предприятие размещается в Песочне, где воздух уже загрязнен. Однако Михаил Наумов объяснил, что мэрия не может препятствовать владельцам земельных участков распоряжаться собственностью.

«Это просто абсурд. Дашково-Песочня и так загрязнена, а мы помещаем еще одно производство. Что там дальше будет?», — возмутился Мустафин.

Окончательное решение по проекту примут на заседании Рязгордумы.

Ранее представитель фирм «Грандер» и «Фактория» объяснил, что «Зельгрос» закрылся из-за недостаточной пропускной способности. Планировалось, что на месте магазина появится только складское помещение, в котором будут хранить швейное оборудование и детские товары. Отмечалось, что новое предприятие не принесет больше вреда, чем обычная заведенная машина.

Позже комиссия по землепользованию и застройке одобрила появление склада вместо закрывшегося «Зельгроса».