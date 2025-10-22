Рязань
На месте «Зельгроса» в Рязани намерены разместить предприятие, пройдут слушания
С обращением в комиссию по землепользованию обратились ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Речь на публичных слушаниях пойдет об изменении назначения участков под номером 62:29:0110008:1096, площадью 48 тысяч 250 м² (Восточная Окружная дорога № 15, бывший магазин «Зельгрос») и с кадастровым номером 62:29:0110008:1098, площадью 34 тысячи 565 м² (участок на кадастровой карте под этим номером не отображается). Зону хотят изменить с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны общественно-жилой застройки на зону предприятий IV и V класса.

Участку под зданием «Зельгроса» в Рязани намерены поменять назначение на зону предприятий IV и V класса опасности. Публичные слушания решений пройдут 6 ноября в 18:30, следует из документов, опубликованных в газете «Рязанские ведомости».

С обращением в комиссию по землепользованию обратились ООО «Грандер» и ООО «Фактория». Речь на публичных слушаниях пойдет об изменении назначения участков под номером 62:29:0110008:1096, площадью 48 тысяч 250 м² (Восточная Окружная дорога № 15, бывший магазин «Зельгрос») и с кадастровым номером 62:29:0110008:1098, площадью 34 тысячи 565 м² (участок на кадастровой карте под этим номером не отображается).

Зону хотят изменить с зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны общественно-жилой застройки на зону предприятий IV и V класса.

Отметим, зоны предприятий IV и V класса опасности — это территории, предназначенные для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов с низким уровнем воздействия на окружающую среду.

Публичные слушания пройдут 6 ноября в 18.30 по адресу: город Рязань, улица Введенская, дом № 107, кабинет № 219.

Напомним, в январе рязанцы засняли опустевшие полки «Зельгроса». Строймагазин позже закрыли.