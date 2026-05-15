В Рязани возникший после атаки БПЛА пожар на предприятии локализован

В Рязани спасатели локализовали пожар на промышленном предприятии, возникший после атаки беспилотников. Об этом 15 мая сообщили в оперштабе региона.

Отмечается, что пожарные приступили к ликвидации очагов.

Кроме того, по данным оперштаба, региональный Роспотребнадзор проводит замеры состояния атмосферного воздуха.

«Информация будет опубликована по готовности», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 мая над Рязанской областью перехвачено 99 БПЛА. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Шесть человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.

Повреждены два жилых дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Власти сообщили о выплатах семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА в Рязани.