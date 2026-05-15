Малков сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавшим от атаки БПЛА в Рязани

Он рассказал, что после атаки в двух пострадавших домах в Рязани и на территории предприятия продолжается ликвидация последствий атаки. «В ближайшее приступим к восстановлению поврежденных домов. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб. Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим, а также за утраченное имущество, о них сообщу позже», — подчеркнул губернатор. Напомним, в результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Шесть человек находятся в больницах. Всего сообщалось о 12 пострадавших.

В ночь на 15 мая над регионом сбили 99 БПЛА.