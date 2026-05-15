В Рязани развернули четыре пункта временного размещения после атаки ВСУ

Мэр Борис Ясинский рассказал о ликвидации последствий массированной атаки на Рязань. Пост об этом опубликован 15 мая в его соцсетях. Отмечается, что на месте происшествий продолжают работу оперативные службы, они занимаются ликвидацией последствий. Специалисты также оценивают состояние зданий. В городе работают четыре пункта временного размещения. По поручению губернатора Рязанской области социальные службы и профильные ведомства уже начали оказывать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Ясинский выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, ночью 15 мая над регионом перехвачено 99 БПЛА. В результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Шесть человек находятся в больницах. Всего сообщалось о 12 пострадавших.

Повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Возбуждено уголовное дело о теракте.

