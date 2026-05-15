В опергруппе рассказали, как получить выплаты пострадавшим от атаки БПЛА в Рязани

Отмечается, что региональное министерство труда и соцзащиты приступило к оформлению выплат пострадавшим от террористической атаки в ночь на 15 мая. Заявления на единовременную материальную помощь принимаются в пункте временного размещения (кинотеатр Октябрь ул. Новоселов, д. 13), в ближайшем МФЦ, отделе социальной защиты населения (ул. Горького д. 1, Московское шоссе д. 18) Заявление также можно подать через портал Госуслуг. Телефон горячей линии: +7 (930) 882-41-00, (4912) 51-40-85, единый социальный телефон (4912) 513-600.

Напомним, в результате атаки в Рязани погибли четыре человека, среди них есть ребенок. Шесть человек находятся в больницах. Всего сообщалось о 12 пострадавших.

Губернатор Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим от атаки выплатят компенсации.