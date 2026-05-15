После атаки БПЛА на Рязань госпитализированы четверо детей и трое взрослых

Отмечается, что после атаки БПЛА на Рязань всего госпитализированы семь пострадавших, в их числе — четверо детей. Состояние двух взрослых врачи оценивают как тяжелое. Кузнецов добавил, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Напомним, ночью 15 мая рязанцев разбудили звуки грохота. Позже стало известно, что в областном центре после атаки БПЛА повреждены два многоквартирных жилых дома. Трое погибли, еще 12 пострадали, в том числе дети. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Организована эвакуация жителей. Развернуты пункты временного размещения. На месте работают оперативные службы, идет ликвидация последствий атаки.

Занятия в школах и детсадах Октябрьского района Рязани отменены.

Прокуратура организовала горячую линию для пострадавших.