Рязанцы организовали сбор денег пострадавшим при атаке БПЛА

Об этом РЗН. Инфо сообщила жительница одного из пострадавшего от массовой атаки дронов в ночь на 15 мая ЖК. По словам рязанки, на данный момент удалось собрать около 800 тысяч рублей. «Жители Рязанской области переводят, сколько могут. Кто 100 рублей кинет, кто 5 тысяч. Планируем распределить средства среди пострадавших нашего дома, в том числе их направим на ремонт пострадавших квартир», — сообщила женщина. Сначала сбор организовали в приложении банка, но из-за лимитов перевод туда может быть больше недоступен. В таком случае, перевести деньги можно по номеру +7 (915) 624-49-74 на имя Надежда Ф. Сбербанк.

Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязань беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили над регионом 99 БПЛА. В результате атаки повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Погибли 4 человека, среди которых ребенок. Еще 28 человек пострадали, трое взрослых и четверо детей находятся в больнице.

Также в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.