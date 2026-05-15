Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 15
23°
Сбт, 16
21°
Вск, 17
26°
ЦБ USD 73.13 -0.01 16/05
ЦБ EUR 85.18 -1.11 16/05
Нал. USD 75.05 / 74.70 15/05 18:25
Нал. EUR 89.50 / 90.27 15/05 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 850
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
2 096
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
4 197
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
6 124
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы организовали сбор денег пострадавшим при атаке БПЛА
Об этом РЗН. Инфо сообщила жительница одного из пострадавшего от массовой атаки дронов в ночь на 15 мая ЖК. По словам рязанки, на данный момент удалось собрать около 800 тысяч рублей. «Жители Рязанской области переводят, сколько могут. Кто 100 рублей кинет, кто 5 тысяч. Планируем распределить средства среди пострадавших нашего дома, в том числе их направим на ремонт пострадавших квартир», — сообщила женщина. Сначала сбор организовали в приложении банка, но из-за лимитов перевод туда может быть больше недоступен. В таком случае, перевести деньги можно по номеру +7 (915) 624-49-74 на имя Надежда Ф. Сбербанк.

Рязанцы организовали сбор денег пострадавшим при налете БПЛА. Об этом РЗН. Инфо сообщила жительница одного из пострадавшего от массовой атаки дронов в ночь на 15 мая ЖК.

По словам рязанки, на данный момент удалось собрать около 800 тысяч рублей.

«Жители Рязанской области переводят, сколько могут. Кто 100 рублей кинет, кто 5 тысяч. Планируем распределить средства среди пострадавших нашего дома, в том числе их направим на ремонт пострадавших квартир», — сообщила женщина.

Сначала сбор организовали в приложении банка, но из-за лимитов перевод туда может быть больше недоступен.

В таком случае, перевести деньги можно по номеру +7 (915) 624-49-74 на имя Надежда Ф. Сбербанк.

Напомним, в ночь на 15 мая ВСУ атаковали Рязань беспилотниками. За ночь средства ПВО сбили над регионом 99 БПЛА. В результате атаки повреждены два жилых дома и промышленные объекты. Погибли 4 человека, среди которых ребенок. Еще 28 человек пострадали, трое взрослых и четверо детей находятся в больнице.

Также в Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации. Подробнее можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.