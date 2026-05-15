Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА
Губернатор Павел Малков провел заседание региональной комиссии по ЧС, по итогам которого принято решение ввести режим ЧС на территории города Рязани с 15 мая до особого распоряжения. Причиной стали гибель и ранения людей, а также повреждение жилых и иных помещений в результате воздушной атаки 15 мая 2026 года. Установлен региональный уровень реагирования, руководителем работ по ликвидации последствий назначен первый заместитель председателя правительства области Денис Боков.

Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда на ликвидацию ЧС, минтруду и соцзащиты — разработать проект выплат пострадавшим физическим и юридическим лицам.

Минздраву предписано оказать необходимую медпомощь. Главе администрации Рязани Борису Ясинскому рекомендовано вместе с профильными министерствами определить объем финансирования и сроки восстановительных работ и возмещения ущерба.

МЧС поручено провести аварийно-спасательные работы, развернуть подвижной пункт управления и обеспечить психологов, а полиции — охранять порядок в зоне ЧС.

