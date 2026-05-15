В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА

Губернатор Павел Малков провел заседание региональной комиссии по ЧС, по итогам которого принято решение ввести режим ЧС на территории города Рязани с 15 мая до особого распоряжения. Причиной стали гибель и ранения людей, а также повреждение жилых и иных помещений в результате воздушной атаки 15 мая 2026 года. Установлен региональный уровень реагирования, руководителем работ по ликвидации последствий назначен первый заместитель председателя правительства области Денис Боков.

В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Губернатор Павел Малков провел заседание региональной комиссии по ЧС, по итогам которого принято решение ввести режим ЧС на территории города Рязани с 15 мая до особого распоряжения.

Причиной стали гибель и ранения людей, а также повреждение жилых и иных помещений в результате воздушной атаки 15 мая 2026 года.

Установлен региональный уровень реагирования, руководителем работ по ликвидации последствий назначен первый заместитель председателя правительства области Денис Боков.

Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда на ликвидацию ЧС, минтруду и соцзащиты — разработать проект выплат пострадавшим физическим и юридическим лицам.

Минздраву предписано оказать необходимую медпомощь. Главе администрации Рязани Борису Ясинскому рекомендовано вместе с профильными министерствами определить объем финансирования и сроки восстановительных работ и возмещения ущерба.

МЧС поручено провести аварийно-спасательные работы, развернуть подвижной пункт управления и обеспечить психологов, а полиции — охранять порядок в зоне ЧС.

Подробнее читайте в сюжете РЗН. Инфо.