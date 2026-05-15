Митрополит Никодим выразил соболезнования в связи с гибелью людей при атаке БПЛА

«С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели людей в результате атаки БПЛА на Рязань. Сердце сжимается от боли за тех, кто безвременно ушёл из жизни, за их родных и близких, переживающих тяжелейшую утрату, за пострадавших в результате этой бесчеловечного акта агрессии против мирных жителей нашего города. В это скорбное время разделяю вашу скорбь и возношу молитвы о упокоении душ усопших… Молюсь также о здравии и скорейшем исцелении пострадавших… Выражаю искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим — слова сочувствия и поддержки», — сказал Митрополит Никодим.

Митрополит Рязанский и Михайловский Никодим выразил соболезнования в связи с гибелью людей при атаке БПЛА на областной центр. Об этом 15 мая сообщили в Рязанской епархии.

«С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели людей в результате атаки БПЛА на Рязань. Сердце сжимается от боли за тех, кто безвременно ушёл из жизни, за их родных и близких, переживающих тяжелейшую утрату, за пострадавших в результате этой бесчеловечного акта агрессии против мирных жителей нашего города.

В это скорбное время разделяю вашу скорбь и возношу молитвы о упокоении душ усопших… Молюсь также о здравии и скорейшем исцелении пострадавших…

Выражаю искренние и глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим — слова сочувствия и поддержки», — сказал Митрополит Никодим.

Отмечается, что во всех храмах епархии на богослужениях вознесут прошения «от злодейства врагов во граде Рязани невинно пострадавших». После Божественной литургии ежедневно будут служиться заупокойные литии с дополнительным прошением «от злодейства врагов во граде Рязани невинно убиенных».

Напомним, в ночь на 15 мая Рязань подверглась массированной атаке. БПЛА попали в жилые дома, погибли три человека, еще 12 пострадали. Госпитализированы 7 человек, среди которых 4 детей.

В Рязани отменили занятия в школах и детских садах, а также массовые мероприятия.

Кроме того, власти напомнили, как защитить себя при атаке БПЛА.

Фото: скриншот из видео Рязанской епархии.