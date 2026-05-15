После атаки БПЛА в Рязанской области отменяют массовые мероприятия

Фестиваль «Рязань молодёжная: ты в центре» в целях безопасности отменяется. Мероприятие должно было пройти на рязанской ВДНХ 15 мая. Фестиваль был нацелен на профориентацию для школьников. Также отменен праздничный концерт в Спасске, посвященный Дню семьи. Напомним, в ночь на 15 мая Рязань подверглась массированной атаке. БПЛА попали в жилые дома, погибли три человека, еще 12 пострадали. Госпитализированы 7 человек, среди которых 4 детей. В Рязани отменили занятия в школах и детских садах.

