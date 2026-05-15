Рязанцам рассказали, как защитить себя при атаке БПЛА

Рязанцам напомнили, что признаки БПЛА в воздухе следующие:

слышно жужжание, похожее на звук газонокосилки или мопеда;

видно силуэт, похожий на птицу.

Отмечается, что оперативность действий при обнаружении БПЛА поможет спасти жизнь. Нужно быть внимательными и действовать быстро, чтобы скорее покинуть опасную зону.

О БПЛА нужно сообщать по номеру 112. Оператору необходимо назвать время и место обнаружения, примерный курс полета, его визуальные особенности, а также свои данные.

Напомним, в ночь на 15 мая Рязань подверглась массированной атаке. БПЛА попали в жилые дома, погибли три человека, еще 12 пострадали. Госпитализированы 7 человек, среди которых 4 детей.

В Рязани отменили занятия в школах и детских садах, а также массовые мероприятия.

