ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
845
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
3 100
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 255
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 969
Все публикации →
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Организованной группе вынесли приговор за загрязнение земли и воды опасными отходами в Турлатове
В Рязани осудили руководителя и двух членов организованной группы за нарушение правил обращения с опасными отходами, легализацию преступных доходов и пособничество в неисполнении решения суда. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Рязанской области.

Установлено, что с 2007 по 2022 год они, используя подконтрольные фирмы, незаконно получили лицензии на обращение с отходами на территории гидротехнического комплекса в районе Турлатово. Под видом полигонов они накопили, хранили и захоронили не менее 354 161 кубометра химических веществ и отходов, что привело к загрязнению геологических слоев и подземных вод. Чтобы избежать ответственности, фигуранты неоднократно переоформляли собственность на объекты.

Также следствие выявило отмывание более 5 млн рублей, полученных преступным путем. Один из обвиняемых заключил фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя исполнение решения суда об очистке территории площадью свыше 10,5 тыс. кв. метров.

Следственные действия прошли в 12 регионах, провели 14 экспертиз. Приговором суда один фигурант получил 4 года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей, двое других — условные сроки (3,5 и 2 года) и штрафы 100 и 500 тыс. рублей. У двоих конфисковали имущество и более 5 млн рублей.

Напомним, в октябре 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к ООО «Экошлак» и ЗАО «Экоресурс» и потребовала закрыть турлатовскую свалку, так как на ней нашли отходы 3 и 4 классов опасности. На суде представители ответчика заявили, что отходы завезли предыдущие хозяева свалки, а нынешние владельцы не приобретали на них право собственности.

Позже в Рязани завершили рассмотрение дела в отношении собственника и арендатора турлатовской свалки. Суд запретил использовать полигон и потребовал очистить его территорию от отходов.

В 2020 году турлатовская свалка продолжила работать и перешла к новому собственнику — от ЗАО «Экоресурс» к ООО «Стилар». По данным из открытых источников, фирма занимается обработкой отходов и лома цветных металлов. Совладельцем ООО «Стилар» является Наталья Деева — жена владельца свалки Валерия Деева и мать замдиректора ООО «Экошлак» Алексея Деева. В июне 2025 года суд признал бывшего собственника турлатовской свалки ЗАО «Экоресурс» банкротом из-за непогашенной задолженности.

Позже стало известно, что по иску рязанской прокуратуры с арендатором турлатовской свалки досрочно расторгли договор на использование земель. На землях, находящихся в федеральной собственности, выявили факты размещения отходов различных классов опасности.

Ранее на собственника свалки в Турлатове возбудили еще два уголовных дела.

Подробнее о работе турлатовской свалки можно прочитать в публикации РЗН. Инфо.