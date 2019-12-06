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10:33, 6 декабря 2019 400
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Суд запретил использование турлатовского полигона и потребовал очистить его территорию от отходов

Суд запретил использование турлатовского полигона и потребовал очистить его территорию от отходов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 5 декабря, московский районный суд Рязани завершил рассмотрение дела в отношении собственника и арендатора турлатовской свалки.

Он полностью удовлетворил требования рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры и запретил ООО «Экошлак» деятельность по накоплению отходов в Турлатове, а также обязал ЗАО «Экоресурс» вывезти отходы 3 и 4 классов опасности с территории шламонакопителя №1. На выполнение требований суд предоставил собственнику полигона три месяца.

В пресс-службе московского районного суда отметили, что решение еще не вступило в законную силу и в течение месяца может быть обжаловано.

Напомним, в октябре 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку, так как на ней нашли отходы 3 и 4 классов опасности. На суде представители ответчика сообщили, что отходы были завезены предыдущими хозяевами свалки, а ЗАО «Экоресурс» не приобретал на них право собственности.

По делу в суде выступили несколько свидетелей, в том числе сотрудник лаборатории, проводивший отбор проб отходов. Корреспондент RZN.info провела собственное расследование и выяснила, почему свалка продолжала работать на протяжении десяти лет.


© RZN.info

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