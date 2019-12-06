Суд запретил использование турлатовского полигона и потребовал очистить его территорию от отходов

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 5 декабря, московский районный суд Рязани завершил рассмотрение дела в отношении собственника и арендатора турлатовской свалки.
Он полностью удовлетворил требования рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры и запретил ООО «Экошлак» деятельность по накоплению отходов в Турлатове, а также обязал ЗАО «Экоресурс» вывезти отходы 3 и 4 классов опасности с территории шламонакопителя №1. На выполнение требований суд предоставил собственнику полигона три месяца.
В пресс-службе московского районного суда отметили, что решение еще не вступило в законную силу и в течение месяца может быть обжаловано.
Напомним, в октябре 2019 года рязанская межрайонная природоохранная прокуратура
По делу в суде
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