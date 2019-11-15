К делу о турлатовской свалке привлекут сотрудника лаборатории, проводившего отбор проб отходов

В четверг, 14 ноября, Московский районный суд рассмотрел иск природоохранного прокурора к ООО «Экошлак» и ЗАО «Экоресурс» о закрытии турлатовской свалки.

На заседании представители ответчика адвокаты Максим Кочкарев и Павел Гришин потребовали доказательства факта размещения отходов 3 и 4 классов опасности фирмой «Экошлак», которая является арендатором шламонакопителя №1 в Турлатове.

Старший помощник прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Куприн сообщил, что осмотр территории, на которой расположен шламонакопитель №1, и взятие проб для установления класса опасности проводилось с привлечением сотрудника аккредитованной организации, результаты подтверждаются протоколом.

«С учетом полученных в ходе прокурорской проверки объяснений Деева, представителя собственника, прокуратура сделала вывод, что деятельность по размещению указанных отходов осуществляет непосредственно ООО „Экошлак“, поскольку фирма своим приказом указанный шламонакопитель эксплуатирует в качестве площадки для накопления с 6 мая 2019 года», — рассказал Куприн.

Он отметил, что те результаты лабораторных исследований, которые были сделаны в ходе прокурорской проверки, не могут ставиться под сомнение, так как отходы отбирались непосредственно на поверхности шламонакопителя, а не внутри. «Это свежеразмещенные отходы», — подчеркнул Куприн.

Представитель ответчика попросил истца предоставить схему, на которой обозначены места взятия проб, и ходатайствовал о вызове двух свидетелей — заместителя начальника отдела аналитических исследований филиала Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) Ершовой Т.Н., которая отбирала пробы отходов, и специалиста-инженера ООО «Рынок Земли» Малявского А.А., осуществлявшего замеры земельного участка. Он также попросил истца предоставить акты, составленные при проведении отбора проб, и документы, подтверждающие наличие соответствующих сертификатов, свидетельств о поверке о отношении использовавшихся приборов. Суд удовлетворил просьбу.

Истец, в свою очередь, попросил предоставить ответчика доказательства, подтверждающие, что «Экошлак» осуществлял свою деятельность по обращению с отходами только 5 класса опасности. Суд удовлетворил ходатайство старшего помощника прокурора.

На суде представитель ответчика также утверждал, что собственник площадки (ЗАО «Экоресурс») приобрел ее отдельно от отходов.

«Он не приобретал отходы, которые там были размещены. Они там были фактически. Он приобрел площадку, но не отходы», — сообщил адвокат.

«А что было на площадке, когда он ее приобрел?», — поинтересовался судья.

«Отходы», — сказал представитель ответчика Максим Кочкарев.

«Какого класса опасности?», — уточнил судья.

«Не знаю, — сказал адвокат. — Именно поэтому наши доверители готовят иск о признании „Экоресурс“ не приобретшим права собственности на эти отходы».

«Когда ЗАО „Экоресурс“ приобретало данный шламонакопитель с отходами, что оно с ними планировало делать и с какой целью приобретался шламонакопитель с отходами?», — снова поинтересовался судья.

«Планировалось, что будет обязанными на это лицами очищен этот шламонакопитель», — сказал Кочкарев. По мнению представителя ответчика, этим должна была заниматься администрация города.

В судебном заседании объявили перерыв до 21 ноября 11.00.