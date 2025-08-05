На собственника свалки в Турлатове возбудили еще два уголовных дела

По словам губернатора, одно дело уже рассматривается Октябрьским районным судом. Еще одно возбудили 29 июля в региональном УМВД за незаконное предпринимательство. 30 июля уголовное дело возбудили в следкоме за нарушение правил в обращении с экоотходами. «Зафиксировали завоз новых отходов, предположительно первого класса опасности. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и будет вынесено справедливое решение. Некоторые люди просто не видят границ, не умеют останавливаться в погоне за длинным рублем», — подчеркнул Малков. Напомним, в Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове.

На собственника свалки в Туралотве возбудили три уголовных дела. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области 5 августа.

По словам губернатора, одно дело уже рассматривается Октябрьским районным судом. Еще одно возбудили 29 июля в региональном УМВД за незаконное предпринимательство. 30 июля уголовное дело возбудили в следкоме за нарушение правил в обращении с экоотходами.

«Зафиксировали завоз новых отходов, предположительно первого класса опасности. Уверен, что правоохранительные органы и суд во всем разберутся и будет вынесено справедливое решение. Некоторые люди просто не видят границ, не умеют останавливаться в погоне за длинным рублем», — подчеркнул Малков.

Напомним, в Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове.

Ранее четырех бизнесменов обвинили в незаконной свалке в районе Турлатово.