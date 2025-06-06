Рязанский суд признал банкротом бывшего собственника турлатовской свалки

В Рязани признали банкротом ЗАО «Экоресурс». Об этом 6 июня сообщила пресс-служба арбитражного суда в соцсетях.
ЗАО «Экоресурс» попросило признать его банкротом из-за непогашенной задолженности.
С января 2025 года за организацией велось наблюдение. В итоге суд пришел к выводу, что у должника имеются признаки банкротства и восстановление его платежеспособности невозможно.
«Экоресурс» признали несостоятельным и с целью принудительной ликвидации открыли в отношении него конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу.
Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности ЗАО «Экоресурс» — сбор и обработка сточных вод, дополнительный — сбор отходов, их обработка и утилизация и другие.
Напомним, организация была собственником турлатовской свалки.