Рязанская природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала закрыть турлатовскую свалку. Заседание состоялось в московском районном суде во вторник, 15 октября.

Природоохранная прокуратура потребовала запретить фирмам ЗАО «Экоресурс» и ООО «Экошлак» деятельность по обращению с отходами, сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на шламонакопителе №1, расположенном в районе Турлатово, 1, и обязать их освободить данную территорию.

По словам, заместителя рязанского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Ломова, фирмы осуществляют деятельность по обращению с отходами с нарушением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

В результате проверки прокуратура нашла на полигоне отходы 3-4 классов опасности, для работы с которыми у собственника шламонакопителя №1 (ЗАО «Экоресурс»)и эксплуатирующей организации (ООО «Экошлак») нет лицензии, выданной местными органами Росприроднадзора, а также положительного санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора.

Инспектор областного минприроды Олег Суслов рассказал, что последняя проверка проводилась 3 октября, но результаты исследования взятых проб не успели приложить к материалам дела. Участники процесса обещали предоставить их к следующему заседанию. Отметим, минприроды, региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора привлечены к делу в качестве третьих лиц.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Наталья Морозова отметила, что деятельность по обращению с отходами 3 и 4 классов опасности подлежит лицензированию. Лицензию на данный вид деятельности фирме «Экошлак» рязанский Росприроднадзор не выдавал. При этом компания-арендатор имеет лицензию на обращение с отходами, выданную липецким управлением.

«Допускается осуществление деятельности на территории всей страны, но с предварительным уведомлением местных органов природнадзора: откуда и куда везут отходы. Наше управление таких уведомлений не получало. Потому в Рязанской области деятельность не может осуществляться на основании липецкой лицензии», — заявила Морозова.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Наталья Морозова добавила, что транспортирование отходов должно осуществляться при наличии паспорта отходов, который подтверждает, что на турлатовский полигон ввозили отходы пятого класса опасности. Она отметила, что для работы с ними лицензия не требуется, но «Экошлак» обязан был уведомить рязанский Росприроднадзор о ввозе отходов в регион и показать соответствующий паспорт. Минприроды также указало на отсутствие на территории турлатовского полигона входного контроля.

Истец также обратил внимание суда на то, что турлатовская свалка не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов и не включен в территориальную схему обращения с отходами.

Ответчик утверждал, что на шламонакопитель свозятся на временное хранение отходы только пятого класса опасности по заказу ИП «Булыгин». По словам представителя ООО «Экошлак» Валерия Деева, фирма руководствуется лишь паспортом отходов, который предоставляет заказчик, и не проверят отходы на наличие других классов опасности. «Этот контроль должна осуществлять лицензированная организация. „Экошлак“ руководствуется только документами», — сказал Валерий Деев.

Ответчик потребовал доказать факт размещения на шламонакопителе отходов 3 и 4 классов опасности и приобщить к делу результаты исследования проб воздуха, воды и почвы, проведенные природоохранной прокуратурой в период с мая по сентябрь.

Следующее заседание назначили на 14 ноября в 15 часов.