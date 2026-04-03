Мэрия: подать документы в школы Рязани, которые сдают в 2026 году, пока нельзя

В управлении образования и молодежной политики уточнили, что строительство школ в Семчине и Олимпийском городке продолжается. Новые учреждения рассчитаны на 1100 мест. «Вопросы закрепления новых школ за конкретными территориями города, комплектования классов, организации образовательного процесса и другие находятся в стадии обсуждения, решения по ним будут приняты по завершению строительства и введению в эксплуатацию учреждений», — заявили в управлении.

В мэрии Рязани заявили, что пока невозможно подать заявления о зачислении детей в строящиеся школы, которые должны сдать в 2026 году. Информацию РЗН. Инфо предоставили в пресс-службе ведомства.

В управлении образования и молодежной политики уточнили, что строительство школ в Семчине и Олимпийском городке продолжается. Новые учреждения рассчитаны на 1100 мест.

«Вопросы закрепления новых школ за конкретными территориями города, комплектования классов, организации образовательного процесса и другие находятся в стадии обсуждения, решения по ним будут приняты по завершению строительства и введению в эксплуатацию учреждений», — заявили в управлении.

Отмечается, что подробности опубликуют на официальных сайтах ведомств, а дополнительную консультацию можно получить по телефону: (4912) 72-01-01 (добавочный 208).

Напомним, школы в Семчине и Олимпийском городке должны сдать к началу учебного года. По информации мэрии Рязани, планируется, что в Олимпийском городке «школа будет готова и откроет свои двери для учеников 1 сентября 2026 года». Контракт с подрядчиком ПК «Квант» на строительство учреждения заключили в ноябре 2022 года. На выполнение работ выделили 1,5 млрд рублей. Изначально сдать объект в эксплуатацию должны были в 2024 году.

Деталями про школу в Семчине поделился вице-губернатор Артем Бранов во время прямого эфира 5 февраля. По его словам, процентная готовность объекта — 50%, а текущие темпы строительства позволяют сказать, что в 2026 году учреждение намерены сдать.

Школу в Семчине начали строить в 2023 году, а сдать должны были до конца 2024. Общая сумма выделенных средств — 2,5 млрд рублей.