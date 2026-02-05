Власти рассказали, когда дети смогут пойти в строящиеся школы Рязани
«В Олимпийском городке работает рязанский подрядчик „Квант“. Сложный проект, был ряд бюрократических сложностей, но в 2026 году дети смогут пойти в школу. В Семчине работает не рязанский, но серьёзный подрядчик. Строительство шло по концессии, в процессе было решение поменять проект, сделать школу в монолите. Задержка была связана с тем, что параллельно велось строительство и проектирование, но текущие темпы строительства позволяют сказать, что в 2026 году объект намерены сдать», — заявил политик. Бранов отметил, что процентная готовность школы в Семичне выше 50%.
Вице-губернатор Артем Бранов рассказал о сроках сдачи строящихся школ в Рязани во время прямого эфира 5 февраля.
