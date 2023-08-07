В Рязани началось строительство школы в Семчино

В Рязани началось строительство школы в Семчино. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие уже расположили на территории будущей школы строительную технику, начали работы с грунтом. Отмечается, что специально для того, чтобы строительная техника не ездила по жилому массиву, к строительной площадке обустроили отдельную дорогу.

Школа рассчитана на 1100 учеников. Строительство и содержание учебного заведения будет осуществляться по концессионному соглашению. Общая сумма проекта 2,5 миллиарда рублей. Объект должны сдать до конца 2024 года.

В пресс-службе подчеркнули, что подписание концессионного соглашения на строительство школы стало возможным благодаря участию губернатора Рязанской области Павла Малкова и корпорации ВЭБ.РФ.