В центре Рязани приостановили работу платных парковок

В центре Рязани приостановили работу платных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работа платных парковок приостановлена с 11 марта на улице Семинарской (участок от улицы Каширина до улицы Пожалостина). Причина — проведение ремонтных работ на улице Павлова.

Платные парковки не будут работать до окончания благоустройства. О возобновлении взимания платы сообщат дополнительно.

Напомним, благоустройством займется московский подрядчик ООО «ЭкоТэч». Концепция предусматривает включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут.

Во время работ запланировали заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить информационные стенды, арт-объект «собака», скульптурную композицию, качели и вазоны. Также появятся новое уличное освещение, деревья и кустарники.

Стоимость работ — 273,6 миллионов рублей.

Кроме того, запланирована реконструкция для «Дома, в котором жил Павлов Иван Петрович в 1849—1868 годах».

В начале марта 2026 года стало известно, что на улице Павлова начался один из ключевых этапов благоустройства — капитальный ремонт коммуникаций.