На улице Павлова в Рязани начали капремонт коммуникаций

В Рязани на улице Павлова начался один из ключевых этапов благоустройства — капитальный ремонт коммуникаций. Об этом сообщили местные жители в группе «Рязанский слон». Ранее говорилось, что концепция будет предусматривать включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут.

По словам горожан, на участке уже ведутся работы.

Ранее говорилось, что концепция будет предусматривать включение улицы Павлова в большой пешеходный маршрут. Во время работ запланировали заменить тротуарное покрытие, разместить площадки для проведения массовых мероприятий, установить информационные стенды, арт-объект «собака», скульптурную композицию, качели и вазоны.