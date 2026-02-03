Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
-18°
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-14°
ЦБ USD 77.02 1.29 03/02
ЦБ EUR 91.25 0.78 03/02
Нал. USD 77.50 / 77.00 03/02 11:55
Нал. EUR 91.26 / 92.00 03/02 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
537
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
1 959
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 144
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Облсуд оставил под стражей депутата, насмерть сбившего подростка под Рязанью
Облсуд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Постановление Рыбновского райсуда, который продлил Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 февраля, оставлено без изменений. Он обвиняется по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года. Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке.

Облсуд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Рыбновского райсуда, который продлил Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 февраля, оставлено без изменений. Он обвиняется по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.