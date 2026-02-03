Облсуд оставил под стражей депутата, насмерть сбившего подростка под Рязанью

Облсуд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, насмерть сбившего подростка под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Постановление Рыбновского райсуда, который продлил Юрию Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу по 12 февраля, оставлено без изменений. Он обвиняется по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ. Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года. Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.