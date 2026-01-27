Дело экс-депутата, насмерть сбившего подростка под Рязанью, направили в суд

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Экс-глава администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте. Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО. Уголовное дело направлено в Рыбновский районный суд для рассмотрения по существу.

