«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
Вчера 12:19
299
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
945
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
520
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 074
Рязанский облсуд оставил под стражей депутата, сбившего насмерть ребенка
Рязанский облсуд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, сбившего насмерть ребенка. Об этом сообщили в соцсетях облсуда.

9 февраля Рыбновский райсуд продлил Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на полгода, по 27 июля. Депутат и его адвокаты просили домашний арест, но ходатайство отклонили.

24 февраля облсуд оставил постановление без изменения. Исаева обвиняют по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, лишенным водительских прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.