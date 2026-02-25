Рязанский облсуд оставил под стражей депутата, сбившего насмерть ребенка

Рязанский облсуд оставил под стражей бывшего главу администрации Алешинского сельского поселения Рыбновского района Юрия Исаева, сбившего насмерть ребенка. Об этом сообщили в соцсетях облсуда.

9 февраля Рыбновский райсуд продлил Исаеву меру пресечения в виде заключения под стражу на полгода, по 27 июля. Депутат и его адвокаты просили домашний арест, но ходатайство отклонили.

24 февраля облсуд оставил постановление без изменения. Исаева обвиняют по пунктам «а», «б», «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, лишенным водительских прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.