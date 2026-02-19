«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР

«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР. Все 5 лет его учёбы в Рязанском политехе оплачивает строительная компания. До весны 2022 года Артём Левченко вместе с родителями и младшим братом жил в посёлке под Мариуполем. Когда он окончил 11 класс, семья приняла решение переехать в центральную Россию. Рязань выбрали не случайно, ранее отец Артёма уже бывал в нашем городе — приезжал в рабочие командировки.

«Трудно было покидать родные места, свой дом», — признался молодой человек. «Но в Рязани я сразу окунулся в новую жизнь: поступление, экзамены. Это помогло прийти в себя, сосредоточиться на будущем».

В отличие от многих сверстников, Артём Левченко уже давно выбрал свою профессию мечты — архитектор: «Рисую с самого детства, занимаюсь 3D-моделированием и визуализацией. Мне нравится совмещать технические навыки и творчество».

Поступать Артём решил в Рязанский политех. По льготным условиям, которые были предусмотрены для жителей ЛНР и ДНР, он сдавал очные экзамены по русскому языку, математике, физике и черчению.

«В вузе мне рассказали, что можно сразу заключить целевой договор с будущим работодателем — группой компаний „Зелёный сад — наш дом“», — рассказал Артём Левченко. «Я узнал, что это надёжная компания — один из крупнейших застройщиков и, конечно, согласился».

Будущему архитектору хочется украсить Рязань необычными зданиями, которые гармонично впишутся в облик города.

«Меня вдохновляют работы известного архитектора Захи Хадид, её футуристические строения необычных мягких форм: небоскрёбы, станции метро, стадионы, выставочные павильоны», — сказал Артём.

Кроме того, студенту нравятся оригинальные общественные пространства, которые вдохновляют людей и становятся визитными карточкам городов. А значит, Артёму будет интересно принять участие в создании уникальной набережной, которую «Зелёный сад — наш дом» строит в микрорайоне Борки рядом с ЖК «Окская стрелка».

«Уже в мае я с интересом и некоторым волнением приду в строительную компанию на производственную практику. Знаю, что практика оплачивается — это для меня важно. Это будет моя первая работа в такой большой и солидной организации. Надеюсь, я со всем справлюсь и смогу остаться на постоянную работу».

ГК «Зелёный сад — наш дом» всегда рада молодым специалистам и создаёт все условия для их профессионального роста и развития.