Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.19 -0.27 13/02
ЦБ EUR 91.71 -0.77 13/02
Нал. USD 77.01 / 77.40 12/02 17:50
Нал. EUR 91.59 / 92.47 12/02 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
527
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
847
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 622
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 435
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Депутату, насмерть сбившему подростка под Рязанью, отказали в домашнем аресте
В ходе заседания 9 февраля в Рыбновском районном суде продлено содержание Исаева Юрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами части 4 статьи 264 УК РФ, под стражей до 27 июля. Суд отклонил ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Доставку подсудимого обеспечит ОМВД России по Рыбновскому району. Судом назначено открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Исаева. Как отметили в пресс-службе суда, слушание состоится 20 февраля в 10:30. На заседание вызваны все заинтересованные стороны, включая прокурора Рыбновского района, защитников обвиняемого и потерпевшую.

В ходе заседания 9 февраля в Рыбновском районном суде продлено содержание Исаева Юрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами части 4 статьи 264 УК РФ, под стражей до 27 июля.

Суд отклонил ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Доставку подсудимого обеспечит ОМВД России по Рыбновскому району.

Судом назначено открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Исаева. Как отметили в пресс-службе суда, слушание состоится 20 февраля в 10:30. На заседание вызваны все заинтересованные стороны, включая прокурора Рыбновского района, защитников обвиняемого и потерпевшую.

Ранее депутат, насмерть сбивший подростка под Рязанью, захотел выйти из СИЗО.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.