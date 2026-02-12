Депутату, насмерть сбившему подростка под Рязанью, отказали в домашнем аресте

В ходе заседания 9 февраля в Рыбновском районном суде продлено содержание Исаева Юрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного несколькими пунктами части 4 статьи 264 УК РФ, под стражей до 27 июля. Суд отклонил ходатайство защитников об изменении меры пресечения на домашний арест. Доставку подсудимого обеспечит ОМВД России по Рыбновскому району. Судом назначено открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении Исаева. Как отметили в пресс-службе суда, слушание состоится 20 февраля в 10:30. На заседание вызваны все заинтересованные стороны, включая прокурора Рыбновского района, защитников обвиняемого и потерпевшую.

Ранее депутат, насмерть сбивший подростка под Рязанью, захотел выйти из СИЗО.

Напомним, трагедия произошла 19 сентября 2025 года на трассе «М-5 „Урал“ — Рыбное — Константиново». Юрий Исаев за рулем автомобиля Land Cruiser выехал на встречную полосу и сбил 16-летнего подростка на питбайке. С места трагедии чиновник скрылся. Мальчик погиб на месте.

Позже выяснилось, что в момент ДТП Исаев был пьян и не имел водительского удостоверения. СК возбудил уголовное дело. Чиновника арестовали и отправили в СИЗО.

Утверждено обвинительное заключение по делу.