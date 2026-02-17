Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО

Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской области случаются ежедневно. В рейтинге субъектов РФ по аварийности, составленном РИА Новости в 2024 году, область расположилась примерно в середине списка, заняв 51 строчку. При этом количество ДТП в регионе исчисляется сотнями и постоянно растет. По заявлению губернатора Павла Малкова, за 11 месяцев 2025 года в Рязани и области зарегистрировали на 2,5% больше аварий, чем за аналогичный период 2024 года. Многие, пережившие такое неприятное событие, как ДТП, сталкивались с вопросом: «Как восстановить автомобиль правильно, безопасно и без потери стоимости, если у вас на руках только полис ОСАГО?». Поговорим об этом с экспертом — Максимом Кривовым, руководителем кузовного сервиса в группе компаний «Регион 62».

Многие, пережившие такое неприятное событие, как ДТП, сталкивались с вопросом: «Как восстановить автомобиль правильно, безопасно и без потери стоимости, если у вас на руках только полис ОСАГО?». Поговорим об этом с экспертом — Максимом Кривовым, руководителем кузовного сервиса в группе компаний Регион 62.

Спокойствие, только спокойствие!

— ДТП — шоковая ситуация, многие теряются и не знают, как себя вести. Что необходимо сделать сразу, чтобы потом было меньше проблем?

— Самое главное — спокойствие, только спокойствие, как говорил легендарный персонаж советского мультфильма. Конечно, авария — это серьезный стресс, но все равно нужно постараться взять себя в руки и сохранять хладнокровие. Вот первые три шага, которые следует выполнить сразу после столкновения:

Включите «аварийку». Так вы предупредите о нештатной ситуации на дороге других участников движения. Поставьте знак аварийной остановки: за 15 метров в городе, за 30 метров — за его пределами. Если плохая видимость — темнота, осадки — знак надо ставить в 40 метрах от автомобиля. Не пренебрегайте этой рекомендацией, чтобы не нарваться на штраф или ещё одно столкновение. Если есть пострадавшие, вызовите скорую помощь.

Теперь можно приступать к фиксации ДТП. Сейчас у каждого в кармане есть телефон с камерой, так что особого труда это не составит. Фотографируйте и снимайте видео по принципу «лучше больше, чем меньше». Снимите машины с разных ракурсов общим планом, чтобы была понятна дорожная ситуация, видны знаки, разметка. Следите, чтобы номера также попали в кадр. Крупно снимите видимые повреждения. Не лишним будет записать телефоны очевидцев.

Если нет пострадавших, повреждения небольшие и вы с другим участником аварии едины в ответе на вопрос «Кто виноват?», можно не прибегать к помощи инспекторов и самостоятельно оформить европротокол (сейчас это можно сделать через приложение «Госуслуги»). Но я бы советовал все-таки позвонить в ГИБДД, особенно если поведение второго водителя вызывает настороженность — можно «разойтись по-людски», а потом неожиданно окажется, что вы «покинули место ДТП».

Кроме того, сумма выплаты по ОСАГО в случае оформления европротокола в бумажном виде ограничена 100 000 рублями, а при фиксации ДТП через «Госуслуги» или ГИБДД может составить до 400 000 рублей.

Кто платит?

— Как выстроить диалог со страховой, чтобы оформить выплату по ОСАГО?

— Разберем разные ситуации:

Виновник — другой водитель. В этом случае выплачивать вам компенсацию по ОСАГО будет ваша страховая компания. Если полиса у виновника ДТП нет, убытки он будет возмещать за свой счет на месте аварии. Однако если вы попадете на недобросовестного водителя, то взыскивать ущерб придётся через суд, или того хуже — восстанавливать самому. Виновник — вы. Ответственность за ущерб другому автовладельцу возьмет на себя ваша страховая. Но, если у вас нет КАСКО, свою машину вы все равно будете ремонтировать самостоятельно.

После ДТП необходимо обратиться по телефону горячей линии в вашу страховую для уточнения порядка действий. Направить заявление о возмещении и необходимые документы в компанию рекомендуется в течение пяти рабочих дней после аварии. Понадобятся: паспорт, водительское удостоверение, полис ОСАГО, извещение о ДТП, документы из ГИБДД, фотографии с места аварии, заявление на возмещение. Далее страховая организует осмотр автомобиля экспертом-техником и после экспертизы назначит компенсацию, а вы выберете, как ее получить: на ваш счет в банке или оплатой за ремонт в автосервисе.

Отмечу, в каждой страховой компании могут быть свои рекомендованные сроки обращения после аварии. Обычно они указаны в договоре, но лучше уточнить этот момент по телефону.

Внимание к деталям

— Как грамотно организовать ремонт пострадавшей машины? На что следует обратить внимание при выборе сервиса, если автовладелец предпочел денежную выплату, а не ремонт «под ключ»?

— После ДТП многие водители спешат в ближайший сервис, чтобы «загнать и забыть». Чтобы восстановить автомобиль безопасно, качественно и с сохранением рыночной стоимости, важно выбрать надежный сервис. Ищите проверенные СТО с хорошими отзывами.

При выборе сервиса обязательно смотрим:

Рейтинг, отзывы, обзоры. Также можно обратиться за рекомендацией к знакомым: «сарафанное радио» — достаточно надежный способ узнать об организации даже то, что не напишут в интернете. Опыт работы. Здесь, как правило, «многолетний опыт» — это не просто строчка в грамоте к профессиональному празднику, а гарантия надежности. Также имеет значение опыт работы конкретно по вашей проблеме и с вашей маркой авто. Наличие специального диагностического оборудования. Проблему надо определять не «на глазок», а с помощью современной электроники. Предоставление гарантии. Хороший сервис обязан предоставлять гарантию и на работы, и на материалы. Срок — от шести месяцев, но лучше — до года. Заключение официального договора. Прописанные условия, сроки и обязательства.

Помеха справа

— Какие существуют «ловушки» и частные ошибки при ремонте после аварии?

— Одна из самых частых «ловушек» — отсутствие фотофиксации аварии. Бывает, что водители поторопились убрать авто с проезжей части, чтобы не нарваться на штраф и недовольство других участников движения. И при этом не запечатлели все моменты, о которых мы говорили выше. В этом случае могут возникнуть проблемы с выплатой. Это касается и полной «описи» повреждений в извещении о ДТП — страховая компания не сможет возместить ущерб, незафиксированный в документе.

