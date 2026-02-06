Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышенный ценник за добычу

Региональное отделение военно-охотничьего общества имеет право охотиться в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах, общей площадью 51,2 тысячи гектаров. Однако уже несколько лет подряд военные охотники сталкиваются с рядом проблем. Они опасаются, что их земли в Рязанской области могут перейти в управление коммерсантам, как уже произошло в соседних регионах, а те введут завышенный прейскурант. В таком случае рязанцам за охоту в весенний сезон придётся дополнительно к взносам заплатить около 9 тысяч рублей.

В Рязанской области региональное отделение военно-охотничьего общества существует с 2008 года. Организация имеет право охотиться в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах, общей площадью 51,2 тысячи гектаров. Однако уже несколько лет подряд военные охотники сталкиваются с рядом проблем. Они опасаются, что их земли в Рязанской области могут перейти в управление коммерсантам, как уже произошло в соседних регионах, а те введут завышенный прейскурант.

Согласно сайту общероссийской организации ВОО-ОСОО, в таком случае рязанцам за охоту в весенний сезон придётся дополнительно к взносам заплатить около 9 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель регионального отделения Юрий Демидко, сейчас в состав рязанского военно-охотничьего общества входит около 280 участников, в основном люди пенсионного или предпенсионного возраста. Организация живет благодаря членским взносам и добровольным пожертвованиям. Участники платят ежегодно по три тысячи, льготники — по две тысячи и охотятся без дополнительных трат. Новые завышенные прейскуранты явно потянут не все.

По словам Демидко, военные охотники столкнулись с первыми проблемами в 2013 году: тогда рязанские коммерсанты пришли к управлению, создали задолженность в 1,5 миллиона рублей, а позже в 2019 году пытались «банкротить» организацию.

Юрий Демидко уточнил, что рязанцам получить помощи и поддержки от центрального совета военно-охотничьего общества (ЦС ВОО) не удалось, поэтому они справлялись с возникшими трудностями самостоятельно. К лету 2019 года процесс банкротства смогли прекратить силами членов рязанского регионального отделения с помощью самостоятельно собранных средств.

Отметим, что Юрий Демидко впервые стал председателем местного военно-охотничьего общества в 2016 году, позже, в 2021, его переизбрали еще на пять лет. При этом летом 2022 года в центральном совете мужчину решили исключить из числа членов общества охотников. В постановлении № 2 от 23 июня того же года содержится информация о том, что причина этого заключается в следующем: «невыполнение решений руководящих органов общества и совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу, умышленное причинение материального вреда обществу». Это решение было обжаловано в суде.

По словам Демидко, в ходе судебных разбирательств, в ноябре 2022 года, ЦС ВОО отменил свое решение об исключении и представил в суд соответствующие документы. Справедливость восстановилась, но ненадолго. В ноябре 2022 года его снова исключили с такой же формулировкой. Новое судебное разбирательство «установило решение ничтожным, поскольку повторное исключение Демидко из членов ВОО-ОСОО противоречило основам правопорядка, а именно… запрету на повторное привлечение лиц к ответственности за одно и то же нарушение». ЦС ВОО это решение обжаловал и Мосгорсуд, не отменив решение первой инстанции, отказал в иске.

«На каком основании представители ЦС ВОО-ОСОО заявляют, что я исключен, не знаю. Если есть такое желание: меня исключить и „привести“ на должность председателя управляемого человека, который подпишет, где укажут, то придется меня снова исключать, но придумав какие-то иные обстоятельства. Даже Высоцкий пел, что „расстреливать два раза уставы не велят“», — подчеркнул Демидко.

Позже ЦС ВОО исключил еще семь членов совета рязанских охотников, «пытаясь парализовать работу организации».

«В конце 2022 года мы проанализировали сложившуюся ситуацию, а также увидели, что управление охотугодьями ВОО-ОСОО переходит в руки частных лиц. Именно поэтому инициативная группа на законных основаниях учредила новую некоммерческую организацию (НКО) — „Региональная военно-спортивная общественная организация охотников и рыболовов Рязанской области“. Это было сделано для того, чтобы защитить общие интересы и спасти закрепленные угодья в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах», — отметил собеседник.

Председателем новой организации избрали Юрия Демидко, а позже практически все участники регионального отделения ВОО вступили в неё и стали членами обеих НКО.

С согласия министерства природопользования Рязанской области с созданной организацией заключили договор о замене сторон охотхозяйственных соглашений: обществу передавались территории в Спасском и Рыбновском районах, на которых можно охотиться.

«Охотхозяйства перешли в пользование и управление вновь созданной некоммерческой организации, членами которой являются одни и те же охотники из Рязанской области. Между НКО заключили соглашение о сотрудничестве. Обе организации успешно работают, соблюдают условия охотхозяйственных соглашений, платят налоги, выплачивают заработную плату штатным сотрудникам… Претензий со стороны органов исполнительной власти нет. Обе организации проверялись управлением Министерства юстиции в 2023 году», — отметил Демидко.

Отмечается, что соглашения с минприроды обязывают выполнять ряд условий: проводить мероприятия охотхозяйственной деятельности, в том числе биологические и биотехнические. Также охотникам нужно регулировать численность опасных животных (волк, лисица), проводить зимний маршрутный учет, когда подсчитывается количество зверей на определенных территориях, и многое другое.

«Все эти действия совершены на законных основаниях, в интересах членов организации. Никто ничего лично себе не забрал. Если хотят забрать себе, то образуют ООО и руководят охотничьими хозяйствами единолично. В некоммерческой организации — всё управляется людьми и принадлежит ее членам. В новой НКО действует такая же конференция, перевыборы руководства проводятся раз в пять лет. Для людей ничего не изменилось, даже сумма членских взносов. Ничьи права не нарушены. За все годы не поступало ни одной жалобы от охотников», — уточнил Юрий Демидко.

Однако после этого решения со стороны центрального совета ВОО стали поступать обвинения в создании «фирмы-однодневки», мошенничестве, лишении права охотиться, похищении охотхозяйственных соглашений. Кроме того, ЦС ВОО-ОСОО направил жалобы в правительство Рязанской области, в природоохранную и военную прокуратуру, полицию, министерство природопользования и другие органы.

По словам Юрия Демидко, в декабре 2023 года, ранее выбывшие из организации, пользуясь поддержкой со стороны членов ЦС, провели собрание «за закрытыми дверями», которому присвоили статус «конференции» регионального отделения военно-охотничьего общества.

На собрании присутствовали около 20 человек, вместе с гостями из общероссийской организации, уточнил Демидко. Однако на тот момент состав организации насчитывал восемь коллективов (№№ 211, 212, 213, 214, 330, 400, 401, 596) и около 340 участников.

«Туда пришли наши почетные члены общества, ветераны, но их не пустили, заявив о том, что все они уже исключены. Мы вызывали полицию, составили заявление. Тем не менее, через неделю протокол этой „конференции“ на смену руководителя с приблизительно 20-ю участниками подали на регистрацию в Минюст. Естественно, это возмутило всех. Был подан коллективный иск в Советский районный суд Рязани на признание этой конференции незаконной», — рассказал Демидко.

Однако после проверки Минюст отказал в регистрации, так как в документе обнаружили целый ряд нарушений и недостатков, многие из которых можно устранить только проведя другую конференцию", отметил Демидко. По словам юриста, который представляет рязанских охотников, после этого протокол был переделан и снова направлен в Минюст. Но к тому моменту суд уже наложил запрет на регистрационные действия, в качестве обеспечительных мер.

Суд длится третий год. Руководитель рязанских военных охотников, уточнил, что истцы оспаривают, почему только 20 человек остались членами региональной организации и куда делись еще 320 охотников [столько их было на момент конференции в 2023 году], которые платят членские взносы.

По словам Демидко, объяснение следующее: «Два охотника из Рязанской области официально вышли из участников, затем, заручившись поддержкой членов ЦС ВОО, организовали эту „конференцию“ с 20-ю участниками. Для этого центральный совет создал два новых коллектива №№ 66 и 131, в которые вошли эти охотники. Позже вышло постановление центрального совета о ликвидации шести коллективов, которые были у нас».

По его словам, все эти решения противоречат уставу ВОО и закону от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об Общественных объединениях», где говорится, что ликвидировать местные общественные объединения (коллективы военных охотников) можно только решением общего собрания (конференции) либо по решению суда.

«В законе указано, что ликвидировать местные общественные объединения, которыми и являются коллективы военных охотников (КВО), можно только по решению общего собрания этого коллектива. Центральный совет же, злоупотребляя властью, издает, по сути, ничтожные постановления и инструкции, противоречащие законодательству РФ, заявляет о ликвидации КВО. По моему и общему мнению, это сделано с одной целью — лишить членов организации законного права „избирать и быть избранным“ и сделать все для того, чтобы оставить в организации только тех, кто проголосует за избрание в руководящие органы тех, кого скажут. Люди им не нужны — это очевидно: 320 человек пытаются исключить, а 20 оставить. Им нужны угодья, для того чтобы по „прейскуранту“ собирать деньги с рязанских охотников», — отметил собеседник.

Позже рязанским охотникам представители ЦС ВОО объяснили, что 320 человек утратили членство, так как не прошли перерегистрацию.

«Они обосновывают: «Вот у нас на сайте было объявление — провести перерегистрацию». Перерегистрацию прошли только 20 человек, которые участвовали в конференции в декабре 2023 года, остальные 320 человек, которые были в коллективах, перерегистрацию не прошли, а значит, они утратили членство.

«Ситуация сложилась парадоксальная. Мы сейчас, по их мнению, не считаемся членами. Осталось только 20 человек, которые и избрали нового председателя, который не служил в армии. Он считает, что имеет моральное право в столице ВДВ возглавлять общество военных охотников. Естественно, это возмутило народ, в особенности тех членов организации, которые находятся на СВО, а также ветеранов спецоперации», — объяснил Демидко.

24 января 2026 года рязанское региональное отделение охотников провело отчетно-выборную конференцию. По словам Юрия Демидко, сообщение о времени и месте проведения направили в центральный совет общероссийской организации. В качестве делегатов приглашались все члены организации, без ограничений (в том числе и те, которые якобы прошли перерегистрацию). Каждый мог принять участие, выступить, обозначить свою позицию и отстаивать ее путём голосования.

Отмечается, что из ЦС в Рязань никто не приехал, а от «прошедших перерегистрацию» прибыл только Вячеслав Ретюнских. Всего собралось 146 охотников.

По словам Демидко, на данный момент в обществе около 280 участников. К открытию весеннего сезона в апреле организация увеличивается на 40-50 человек. На конференции избрали новый совет и председателя, которым стал участник СВО, десантник Николай Брилев.

«Кандидатуры прежних членов совета, у которых были разногласия с ЦС, решили не выдвигать в новый состав, чтобы не продолжать конфликтную ситуацию и дать возможность новому совету продолжить работу на благо рязанских охотников, как говорится «с чистого листа»», — заявил Демидко.

Рязанские охотники заявляют, что намерены отстаивать свои права и не допустить возможности передачи охотничьих угодий коммерческим структурам и частным лицам, целью которых станет получение доходов с тех территорий, которыми сейчас пользуются люди.

«Для состоятельных граждан уже создано множество частных охотхозяйств с развитой инфраструктурой и обилием услуг. Оставьте что-то и простым людям», — отметил Демидко.

В декабре 2025 года Советский суд Рязани отказал признавать конференцию с 20-ю участниками нелегитимной, но местные охотники уже успели обжаловать это решение.

«Мы верим в справедливость и в то, что на нашей рязанской земле достаточно много людей, которые не пренебрегут и не поленятся вникнуть в эту ситуацию. Надеемся, с их помощью будет принято справедливое и законное решение, в интересах простых людей» — заключил Юрий Демидко.