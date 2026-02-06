Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышенный ценник за добычу

В Рязанской области региональное отделение военно-охотничьего общества существует с 2008 года. Организация имеет право охотиться в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах, общей площадью 51,2 тысячи гектаров. Однако уже несколько лет подряд военные охотники сталкиваются с рядом проблем. Они опасаются, что их земли в Рязанской области могут перейти в управление коммерсантам, как уже произошло в соседних регионах, а те введут завышенный прейскурант.
Согласно сайту общероссийской организации ВОО-ОСОО, в таком случае рязанцам за охоту в весенний сезон придётся дополнительно к взносам заплатить около 9 тысяч рублей.
Как рассказал руководитель регионального отделения Юрий Демидко, сейчас в состав рязанского военно-охотничьего общества входит около 280 участников, в основном люди пенсионного или предпенсионного возраста. Организация живет благодаря членским взносам и добровольным пожертвованиям. Участники платят ежегодно по три тысячи, льготники — по две тысячи и охотятся без дополнительных трат. Новые завышенные прейскуранты явно потянут не все.
По словам Демидко, военные охотники столкнулись с первыми проблемами в 2013 году: тогда рязанские коммерсанты пришли к управлению, создали задолженность в 1,5 миллиона рублей, а позже в 2019 году пытались «банкротить» организацию.
Юрий Демидко уточнил, что рязанцам получить помощи и поддержки от центрального совета военно-охотничьего общества (ЦС ВОО) не удалось, поэтому они справлялись с возникшими трудностями самостоятельно. К лету 2019 года процесс банкротства смогли прекратить силами членов рязанского регионального отделения с помощью самостоятельно собранных средств.
Отметим, что Юрий Демидко впервые стал председателем местного военно-охотничьего общества в 2016 году, позже, в 2021, его переизбрали еще на пять лет. При этом летом 2022 года в центральном совете мужчину решили исключить из числа членов общества охотников. В постановлении № 2 от 23 июня того же года содержится информация о том, что причина этого заключается в следующем: «невыполнение решений руководящих органов общества и совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу, умышленное причинение материального вреда обществу». Это решение было обжаловано в суде.
По словам Демидко, в ходе судебных разбирательств, в ноябре 2022 года, ЦС ВОО отменил свое решение об исключении и представил в суд соответствующие документы. Справедливость восстановилась, но ненадолго. В ноябре 2022 года его снова исключили с такой же формулировкой. Новое судебное разбирательство «установило решение ничтожным, поскольку повторное исключение Демидко из членов ВОО-ОСОО противоречило основам правопорядка, а именно… запрету на повторное привлечение лиц к ответственности за одно и то же нарушение». ЦС ВОО это решение обжаловал и Мосгорсуд, не отменив решение первой инстанции, отказал в иске.
«На каком основании представители ЦС ВОО-ОСОО заявляют, что я исключен, не знаю. Если есть такое желание: меня исключить и „привести“ на должность председателя управляемого человека, который подпишет, где укажут, то придется меня снова исключать, но придумав какие-то иные обстоятельства. Даже Высоцкий пел, что „расстреливать два раза уставы не велят“», — подчеркнул Демидко.
Позже ЦС ВОО исключил еще семь членов совета рязанских охотников, «пытаясь парализовать работу организации».
«В конце 2022 года мы проанализировали сложившуюся ситуацию, а также увидели, что управление охотугодьями ВОО-ОСОО переходит в руки частных лиц. Именно поэтому инициативная группа на законных основаниях учредила новую некоммерческую организацию (НКО) — „Региональная военно-спортивная общественная организация охотников и рыболовов Рязанской области“. Это было сделано для того, чтобы защитить общие интересы и спасти закрепленные угодья в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах», — отметил собеседник.
Председателем новой организации избрали Юрия Демидко, а позже практически все участники регионального отделения ВОО вступили в неё и стали членами обеих НКО.
С согласия министерства природопользования Рязанской области с созданной организацией заключили договор о замене сторон охотхозяйственных соглашений: обществу передавались территории в Спасском и Рыбновском районах, на которых можно охотиться.
«Охотхозяйства перешли в пользование и управление вновь созданной некоммерческой организации, членами которой являются одни и те же охотники из Рязанской области. Между НКО заключили соглашение о сотрудничестве. Обе организации успешно работают, соблюдают условия охотхозяйственных соглашений, платят налоги, выплачивают заработную плату штатным сотрудникам… Претензий со стороны органов исполнительной власти нет. Обе организации проверялись управлением Министерства юстиции в 2023 году», — отметил Демидко.
Отмечается, что соглашения с минприроды обязывают выполнять ряд условий: проводить мероприятия охотхозяйственной деятельности, в том числе биологические и биотехнические. Также охотникам нужно регулировать численность опасных животных (волк, лисица), проводить зимний маршрутный учет, когда подсчитывается количество зверей на определенных территориях, и многое другое.
«Все эти действия совершены на законных основаниях, в интересах членов организации. Никто ничего лично себе не забрал. Если хотят забрать себе, то образуют ООО и руководят охотничьими хозяйствами единолично. В некоммерческой организации — всё управляется людьми и принадлежит ее членам. В новой НКО действует такая же конференция, перевыборы руководства проводятся раз в пять лет. Для людей ничего не изменилось, даже сумма членских взносов. Ничьи права не нарушены. За все годы не поступало ни одной жалобы от охотников», — уточнил Юрий Демидко.
Однако после этого решения со стороны центрального совета ВОО стали поступать обвинения в создании «фирмы-однодневки», мошенничестве, лишении права охотиться, похищении охотхозяйственных соглашений. Кроме того, ЦС ВОО-ОСОО направил жалобы в правительство Рязанской области, в природоохранную и военную прокуратуру, полицию, министерство природопользования и другие органы.
По словам Юрия Демидко, в декабре 2023 года, ранее выбывшие из организации, пользуясь поддержкой со стороны членов ЦС, провели собрание «за закрытыми дверями», которому присвоили статус «конференции» регионального отделения военно-охотничьего общества.
На собрании присутствовали около 20 человек, вместе с гостями из общероссийской организации, уточнил Демидко. Однако на тот момент состав организации насчитывал восемь коллективов (№№ 211, 212, 213, 214, 330, 400, 401, 596) и около 340 участников.
«Туда пришли наши почетные члены общества, ветераны, но их не пустили, заявив о том, что все они уже исключены. Мы вызывали полицию, составили заявление. Тем не менее, через неделю протокол этой „конференции“ на смену руководителя с приблизительно 20-ю участниками подали на регистрацию в Минюст. Естественно, это возмутило всех. Был подан коллективный иск в Советский районный суд Рязани на признание этой конференции незаконной», — рассказал Демидко.
Однако после проверки Минюст отказал в регистрации, так как в документе обнаружили целый ряд нарушений и недостатков, многие из которых можно устранить только проведя другую конференцию", отметил Демидко. По словам юриста, который представляет рязанских охотников, после этого протокол был переделан и снова направлен в Минюст. Но к тому моменту суд уже наложил запрет на регистрационные действия, в качестве обеспечительных мер.
Суд длится третий год. Руководитель рязанских военных охотников, уточнил, что истцы оспаривают, почему только 20 человек остались членами региональной организации и куда делись еще 320 охотников [столько их было на момент конференции в 2023 году], которые платят членские взносы.
По словам Демидко, объяснение следующее: «Два охотника из Рязанской области официально вышли из участников, затем, заручившись поддержкой членов ЦС ВОО, организовали эту „конференцию“ с 20-ю участниками. Для этого центральный совет создал два новых коллектива №№ 66 и 131, в которые вошли эти охотники. Позже вышло постановление центрального совета о ликвидации шести коллективов, которые были у нас».
По его словам, все эти решения противоречат уставу ВОО и закону
«В законе указано, что ликвидировать местные общественные объединения, которыми и являются коллективы военных охотников (КВО), можно только по решению общего собрания этого коллектива. Центральный совет же, злоупотребляя властью, издает, по сути, ничтожные постановления и инструкции, противоречащие законодательству РФ, заявляет о ликвидации КВО. По моему и общему мнению, это сделано с одной целью — лишить членов организации законного права „избирать и быть избранным“ и сделать все для того, чтобы оставить в организации только тех, кто проголосует за избрание в руководящие органы тех, кого скажут. Люди им не нужны — это очевидно: 320 человек пытаются исключить, а 20 оставить. Им нужны угодья, для того чтобы по „прейскуранту“ собирать деньги с рязанских охотников», — отметил собеседник.
Позже рязанским охотникам представители ЦС ВОО объяснили, что 320 человек утратили членство, так как не прошли перерегистрацию.
«Они обосновывают: «Вот у нас на сайте было объявление — провести перерегистрацию». Перерегистрацию прошли только 20 человек, которые участвовали в конференции в декабре 2023 года, остальные 320 человек, которые были в коллективах, перерегистрацию не прошли, а значит, они утратили членство.
«Ситуация сложилась парадоксальная. Мы сейчас, по их мнению, не считаемся членами. Осталось только 20 человек, которые и избрали нового председателя, который не служил в армии. Он считает, что имеет моральное право в столице ВДВ возглавлять общество военных охотников. Естественно, это возмутило народ, в особенности тех членов организации, которые находятся на СВО, а также ветеранов спецоперации», — объяснил Демидко.
24 января 2026 года рязанское региональное отделение охотников провело отчетно-выборную конференцию. По словам Юрия Демидко, сообщение о времени и месте проведения направили в центральный совет общероссийской организации. В качестве делегатов приглашались все члены организации, без ограничений (в том числе и те, которые якобы прошли перерегистрацию). Каждый мог принять участие, выступить, обозначить свою позицию и отстаивать ее путём голосования.
Отмечается, что из ЦС в Рязань никто не приехал, а от «прошедших перерегистрацию» прибыл только Вячеслав Ретюнских. Всего собралось 146 охотников.
По словам Демидко, на данный момент в обществе около 280 участников. К открытию весеннего сезона в апреле организация увеличивается на 40-50 человек. На конференции избрали новый совет и председателя, которым стал участник СВО, десантник Николай Брилев.
«Кандидатуры прежних членов совета, у которых были разногласия с ЦС, решили не выдвигать в новый состав, чтобы не продолжать конфликтную ситуацию и дать возможность новому совету продолжить работу на благо рязанских охотников, как говорится «с чистого листа»», — заявил Демидко.
Рязанские охотники заявляют, что намерены отстаивать свои права и не допустить возможности передачи охотничьих угодий коммерческим структурам и частным лицам, целью которых станет получение доходов с тех территорий, которыми сейчас пользуются люди.
«Для состоятельных граждан уже создано множество частных охотхозяйств с развитой инфраструктурой и обилием услуг. Оставьте что-то и простым людям», — отметил Демидко.
В декабре 2025 года Советский суд Рязани отказал признавать конференцию с 20-ю участниками нелегитимной, но местные охотники уже успели обжаловать это решение.
«Мы верим в справедливость и в то, что на нашей рязанской земле достаточно много людей, которые не пренебрегут и не поленятся вникнуть в эту ситуацию. Надеемся, с их помощью будет принято справедливое и законное решение, в интересах простых людей» — заключил Юрий Демидко.
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышенный ценник за добычу
В Рязанской области региональное отделение военно-охотничьего общества существует с 2008 года. Организация имеет право охотиться в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах, общей площадью 51,2 тысячи гектаров. Однако уже несколько лет подряд военные охотники сталкиваются с рядом проблем. Они опасаются, что их земли в Рязанской области могут перейти в управление коммерсантам, как уже произошло в соседних регионах, а те введут завышенный прейскурант.
Согласно сайту общероссийской организации ВОО-ОСОО, в таком случае рязанцам за охоту в весенний сезон придётся дополнительно к взносам заплатить около 9 тысяч рублей.
Как рассказал руководитель регионального отделения Юрий Демидко, сейчас в состав рязанского военно-охотничьего общества входит около 280 участников, в основном люди пенсионного или предпенсионного возраста. Организация живет благодаря членским взносам и добровольным пожертвованиям. Участники платят ежегодно по три тысячи, льготники — по две тысячи и охотятся без дополнительных трат. Новые завышенные прейскуранты явно потянут не все.
По словам Демидко, военные охотники столкнулись с первыми проблемами в 2013 году: тогда рязанские коммерсанты пришли к управлению, создали задолженность в 1,5 миллиона рублей, а позже в 2019 году пытались «банкротить» организацию.
Юрий Демидко уточнил, что рязанцам получить помощи и поддержки от центрального совета военно-охотничьего общества (ЦС ВОО) не удалось, поэтому они справлялись с возникшими трудностями самостоятельно. К лету 2019 года процесс банкротства смогли прекратить силами членов рязанского регионального отделения с помощью самостоятельно собранных средств.
Отметим, что Юрий Демидко впервые стал председателем местного военно-охотничьего общества в 2016 году, позже, в 2021, его переизбрали еще на пять лет. При этом летом 2022 года в центральном совете мужчину решили исключить из числа членов общества охотников. В постановлении № 2 от 23 июня того же года содержится информация о том, что причина этого заключается в следующем: «невыполнение решений руководящих органов общества и совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу, умышленное причинение материального вреда обществу». Это решение было обжаловано в суде.
По словам Демидко, в ходе судебных разбирательств, в ноябре 2022 года, ЦС ВОО отменил свое решение об исключении и представил в суд соответствующие документы. Справедливость восстановилась, но ненадолго. В ноябре 2022 года его снова исключили с такой же формулировкой. Новое судебное разбирательство «установило решение ничтожным, поскольку повторное исключение Демидко из членов ВОО-ОСОО противоречило основам правопорядка, а именно… запрету на повторное привлечение лиц к ответственности за одно и то же нарушение». ЦС ВОО это решение обжаловал и Мосгорсуд, не отменив решение первой инстанции, отказал в иске.
«На каком основании представители ЦС ВОО-ОСОО заявляют, что я исключен, не знаю. Если есть такое желание: меня исключить и „привести“ на должность председателя управляемого человека, который подпишет, где укажут, то придется меня снова исключать, но придумав какие-то иные обстоятельства. Даже Высоцкий пел, что „расстреливать два раза уставы не велят“», — подчеркнул Демидко.
Позже ЦС ВОО исключил еще семь членов совета рязанских охотников, «пытаясь парализовать работу организации».
«В конце 2022 года мы проанализировали сложившуюся ситуацию, а также увидели, что управление охотугодьями ВОО-ОСОО переходит в руки частных лиц. Именно поэтому инициативная группа на законных основаниях учредила новую некоммерческую организацию (НКО) — „Региональная военно-спортивная общественная организация охотников и рыболовов Рязанской области“. Это было сделано для того, чтобы защитить общие интересы и спасти закрепленные угодья в Селецком и Кирицком охотничьих хозяйствах», — отметил собеседник.
Председателем новой организации избрали Юрия Демидко, а позже практически все участники регионального отделения ВОО вступили в неё и стали членами обеих НКО.
С согласия министерства природопользования Рязанской области с созданной организацией заключили договор о замене сторон охотхозяйственных соглашений: обществу передавались территории в Спасском и Рыбновском районах, на которых можно охотиться.
«Охотхозяйства перешли в пользование и управление вновь созданной некоммерческой организации, членами которой являются одни и те же охотники из Рязанской области. Между НКО заключили соглашение о сотрудничестве. Обе организации успешно работают, соблюдают условия охотхозяйственных соглашений, платят налоги, выплачивают заработную плату штатным сотрудникам… Претензий со стороны органов исполнительной власти нет. Обе организации проверялись управлением Министерства юстиции в 2023 году», — отметил Демидко.
Отмечается, что соглашения с минприроды обязывают выполнять ряд условий: проводить мероприятия охотхозяйственной деятельности, в том числе биологические и биотехнические. Также охотникам нужно регулировать численность опасных животных (волк, лисица), проводить зимний маршрутный учет, когда подсчитывается количество зверей на определенных территориях, и многое другое.
«Все эти действия совершены на законных основаниях, в интересах членов организации. Никто ничего лично себе не забрал. Если хотят забрать себе, то образуют ООО и руководят охотничьими хозяйствами единолично. В некоммерческой организации — всё управляется людьми и принадлежит ее членам. В новой НКО действует такая же конференция, перевыборы руководства проводятся раз в пять лет. Для людей ничего не изменилось, даже сумма членских взносов. Ничьи права не нарушены. За все годы не поступало ни одной жалобы от охотников», — уточнил Юрий Демидко.
Однако после этого решения со стороны центрального совета ВОО стали поступать обвинения в создании «фирмы-однодневки», мошенничестве, лишении права охотиться, похищении охотхозяйственных соглашений. Кроме того, ЦС ВОО-ОСОО направил жалобы в правительство Рязанской области, в природоохранную и военную прокуратуру, полицию, министерство природопользования и другие органы.
По словам Юрия Демидко, в декабре 2023 года, ранее выбывшие из организации, пользуясь поддержкой со стороны членов ЦС, провели собрание «за закрытыми дверями», которому присвоили статус «конференции» регионального отделения военно-охотничьего общества.
На собрании присутствовали около 20 человек, вместе с гостями из общероссийской организации, уточнил Демидко. Однако на тот момент состав организации насчитывал восемь коллективов (№№ 211, 212, 213, 214, 330, 400, 401, 596) и около 340 участников.
«Туда пришли наши почетные члены общества, ветераны, но их не пустили, заявив о том, что все они уже исключены. Мы вызывали полицию, составили заявление. Тем не менее, через неделю протокол этой „конференции“ на смену руководителя с приблизительно 20-ю участниками подали на регистрацию в Минюст. Естественно, это возмутило всех. Был подан коллективный иск в Советский районный суд Рязани на признание этой конференции незаконной», — рассказал Демидко.
Однако после проверки Минюст отказал в регистрации, так как в документе обнаружили целый ряд нарушений и недостатков, многие из которых можно устранить только проведя другую конференцию", отметил Демидко. По словам юриста, который представляет рязанских охотников, после этого протокол был переделан и снова направлен в Минюст. Но к тому моменту суд уже наложил запрет на регистрационные действия, в качестве обеспечительных мер.
Суд длится третий год. Руководитель рязанских военных охотников, уточнил, что истцы оспаривают, почему только 20 человек остались членами региональной организации и куда делись еще 320 охотников [столько их было на момент конференции в 2023 году], которые платят членские взносы.
По словам Демидко, объяснение следующее: «Два охотника из Рязанской области официально вышли из участников, затем, заручившись поддержкой членов ЦС ВОО, организовали эту „конференцию“ с 20-ю участниками. Для этого центральный совет создал два новых коллектива №№ 66 и 131, в которые вошли эти охотники. Позже вышло постановление центрального совета о ликвидации шести коллективов, которые были у нас».
По его словам, все эти решения противоречат уставу ВОО и закону
«В законе указано, что ликвидировать местные общественные объединения, которыми и являются коллективы военных охотников (КВО), можно только по решению общего собрания этого коллектива. Центральный совет же, злоупотребляя властью, издает, по сути, ничтожные постановления и инструкции, противоречащие законодательству РФ, заявляет о ликвидации КВО. По моему и общему мнению, это сделано с одной целью — лишить членов организации законного права „избирать и быть избранным“ и сделать все для того, чтобы оставить в организации только тех, кто проголосует за избрание в руководящие органы тех, кого скажут. Люди им не нужны — это очевидно: 320 человек пытаются исключить, а 20 оставить. Им нужны угодья, для того чтобы по „прейскуранту“ собирать деньги с рязанских охотников», — отметил собеседник.
Позже рязанским охотникам представители ЦС ВОО объяснили, что 320 человек утратили членство, так как не прошли перерегистрацию.
«Они обосновывают: «Вот у нас на сайте было объявление — провести перерегистрацию». Перерегистрацию прошли только 20 человек, которые участвовали в конференции в декабре 2023 года, остальные 320 человек, которые были в коллективах, перерегистрацию не прошли, а значит, они утратили членство.
«Ситуация сложилась парадоксальная. Мы сейчас, по их мнению, не считаемся членами. Осталось только 20 человек, которые и избрали нового председателя, который не служил в армии. Он считает, что имеет моральное право в столице ВДВ возглавлять общество военных охотников. Естественно, это возмутило народ, в особенности тех членов организации, которые находятся на СВО, а также ветеранов спецоперации», — объяснил Демидко.
24 января 2026 года рязанское региональное отделение охотников провело отчетно-выборную конференцию. По словам Юрия Демидко, сообщение о времени и месте проведения направили в центральный совет общероссийской организации. В качестве делегатов приглашались все члены организации, без ограничений (в том числе и те, которые якобы прошли перерегистрацию). Каждый мог принять участие, выступить, обозначить свою позицию и отстаивать ее путём голосования.
Отмечается, что из ЦС в Рязань никто не приехал, а от «прошедших перерегистрацию» прибыл только Вячеслав Ретюнских. Всего собралось 146 охотников.
По словам Демидко, на данный момент в обществе около 280 участников. К открытию весеннего сезона в апреле организация увеличивается на 40-50 человек. На конференции избрали новый совет и председателя, которым стал участник СВО, десантник Николай Брилев.
«Кандидатуры прежних членов совета, у которых были разногласия с ЦС, решили не выдвигать в новый состав, чтобы не продолжать конфликтную ситуацию и дать возможность новому совету продолжить работу на благо рязанских охотников, как говорится «с чистого листа»», — заявил Демидко.
Рязанские охотники заявляют, что намерены отстаивать свои права и не допустить возможности передачи охотничьих угодий коммерческим структурам и частным лицам, целью которых станет получение доходов с тех территорий, которыми сейчас пользуются люди.
«Для состоятельных граждан уже создано множество частных охотхозяйств с развитой инфраструктурой и обилием услуг. Оставьте что-то и простым людям», — отметил Демидко.
В декабре 2025 года Советский суд Рязани отказал признавать конференцию с 20-ю участниками нелегитимной, но местные охотники уже успели обжаловать это решение.
«Мы верим в справедливость и в то, что на нашей рязанской земле достаточно много людей, которые не пренебрегут и не поленятся вникнуть в эту ситуацию. Надеемся, с их помощью будет принято справедливое и законное решение, в интересах простых людей» — заключил Юрий Демидко.