КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать

ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дороговато. Это знает любой автовладелец. Однако у каждого вида страхования есть нюансы, с которыми знакомы не все. Что предпочесть, расскажет автоэксперт, руководитель кузовного цеха Регион 62 Максим Кривов.

В чем разница?

ОСАГО — обязательная страховка, оформить ее предписывает закон, чтобы в случае ДТП пострадавшая сторона получила выплаты от страховой компании виновника. При этом собственную машину он все равно будет ремонтировать за свой счет.

КАСКО — дополнительное добровольное страхование к ОСАГО, которое защищает автовладельца от целого ряда неприятностей. Это угон, нападение вандалов, наводнение и другие стихийные бедствия. И, конечно, повреждения, полученные в ДТП, независимо от того, по чьей вине оно произошло.

Скупой платит дважды?

Средняя стоимость ОСАГО в Рязанской области составляет 5 000 рублей. Что касается КАСКО, то здесь стоимость может колебаться от 15 000 до 100 000 рублей. Она зависит не только от возраста и цены авто, стажа вождения и страховой истории владельца, но и от выбранного набора рисков и других «вариативных» условий полиса.

Выплата по ОСАГО при наступлении страхового случая не превышает 400 000 рублей. Размер компенсации по КАСКО не ограничен, вплоть до возмещения полной стоимости машины при ее уничтожении — это несколько миллионов.

Почему ОСАГО зачастую не хватает?

Запчасти для современных авто стоят безумных денег: один бампер на новую иномарку обойдется в 50 000 — 70 000 рублей, а полный ремонт после лобового удара с легкостью превысит 800 000 рублей.

Выплаты по ОСАГО мизерные и зачастую не покрывают стоимость ремонта. Виновнику аварии приходится доплачивать разницу из своего кармана, что приводит к конфликтам и долгим судам. При этом ремонт своего автомобиля для него может затянуться на годы.

Какие преимущества у КАСКО?

1) Автовладелец получит возмещение, даже если ущерб произошел по его вине;

2) В том случае, если в дело вмешались «обстоятельства непреодолимой силы»: от прилетевшего камня в лобовое стекло и поцарапанного крыла до поджога, самовозгорания, столкновения с животным, падения на машину дерева, прилета БПЛА и даже нашествия инопланетян;

3) Деньги выплачивают даже при крупном ущербе: если машину угнали или ее невозможно восстановить.

Таким образом, КАСКО обычно окупается при первом же страховом случае, чем экономит деньги, время и нервы автовладельца. Отмечу, что 2 и 3 пункт относятся к полному виду страхового полиса.

Какие же виды КАСКО бывают?

Для КАСКО, как мы упоминали выше, действуют разные условия. Полис может быть:

1) По широте покрытия — полным или частичным. Полный защищает от всех основных рисков. Частичный — лишь от тех, которые выбрал страхователь.

2) По способу возмещения ущерба — агрегатным или неагрегатным.

При агрегатном полисе в договоре прописывают предельный годовой лимит по сумме выплат. С каждым страховым случаем эта сумма уменьшается, и когда она закончится, компенсации больше не будет.

При неагрегатном лимит не будет сокращаться после каждого обращения за компенсацией. Страховая покроет все риски, которые могут произойти, вплоть до максимальной суммы выплаты — она равна стоимости машины.

Что такое франшиза и выгодно ли пользоваться этой опцией?

Застраховать автомобиль по КАСКО можно с франшизой. Это часть суммы, которую клиент сам заплатит за ремонт автомобиля, если произойдет ДТП. При оформлении такой страховки автовладелец разделяет финансовую ответственность со страховщиком.

Франшиза бывает условная и безусловная.

Примеры из жизни:

Франшиза — 50 000 рублей, ущерб — 30 000 рублей. В этом случае выплаты не будет при любом виде франшизы. Этот ремонт вы берете "на себя".

Франшиза — 50 000 рублей, ущерб — 150 000 рублей. При условной франшизе страховщик полностью возместит ущерб, при безусловной — вы оплатите 50 000 рублей, а страховая компания оставшиеся 100 000 рублей.

Таким образом, франшиза позволяет снизить стоимость КАСКО, но при этом, в случае наступления страхового случая, часть расходов на ремонт понесет сам клиент.

Больше франшиза — дешевле страховка. Однако не удивляйтесь, что вам придется тратиться на восстановление авто: мелкие поломки ликвидировать за свой счет, а при серьезных повреждениях — доплачивать за ремонт.

Как оформить КАСКО?

Оформить полис можно в страховой компании.

Понадобятся документы:

паспорт;

документы на автомобиль (свидетельство о регистрации или договор купли-продажи);

талон техосмотра (требуют не все компании);

водительские удостоверения всех лиц, которые будут вписаны в полис.

Сколько машин страхуют по КАСКО в Рязанской области?

Спрос на КАСКО по России увеличивается с каждым годом. И Рязанская область — не исключение.

По данным регионального отделения Банка России, за 9 месяцев 2025 года в Рязанской области оформлено 51 270 полисов КАСКО, что почти 3,5 тысячи больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Главная причина роста — удорожание автозапчастей и повышение стоимости ремонта. Еще одна причина — повышенный интерес граждан к страхованию подержанных автомобилей. В 2025 году выплаты по таким полисам увеличились более чем на 30% по сравнению с 2024 годом.

Резюмируем: какую страховку выберет эксперт?

Вопрос выбора не стоит: КАСКО не заменяет, а дополняет ОСАГО.

Добровольное страхование покрывает большое количество страховых рисков и обеспечивает защиту от финансовых потерь в случае причинения ущерба вашей машине. Поэтому я, конечно, рекомендую оформлять КАСКО.

При этом обратите внимание, что если вы берете КАСКО с франшизой, снижая стоимость полиса, будьте готовы разделить ответственность со страховой компанией и вложиться в ремонт.