Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репортаж

Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та — в скользкий лед под ногами, вопрос выбора обуви перестает быть вопросом комфорта и становится делом безопасности. Многие рязанцы это почувствовали на себе уже в этом сезоне. Чтобы разобраться, как обстоят дела с уборкой пешеходных зон в городе, корреспондент РЗН. Инфо прошлась по тротуарам разных районов Рязани, зафиксировала их состояние на фотографиях и поговорила с горожанами. Снимки делались в течение двух недель — ситуация кое-где уже изменилась, но общая картина осталась показательной. Результаты — в нашем материале.

То, что к рязанской зиме надо готовиться осенью, когда покупаешь сезонную обувь, я поняла слишком поздно: после того, как выпал первый снег, а нечищеная каша под ногами превратилась в лед. В следующем году куплю коньки или лыжи, чтобы передвигаться по городу пешком.

Однако проблема возникла не только у обладателей скользкой подошвы. В этом я убедилась, делая этот репортаж. Я сфотографировала тротуары разной степени очищенности во всех районах Рязани и пообщалась с горожанами, узнав их эмоции от работы коммунальных служб. Отмечу, что фотографии делались в разные дни на протяжении двух недель, поэтому обстановка уже где-то изменилась.

Центр. Местами видно асфальт

На Первомайском проспекте уборка работает как часы. Если снег перестает идти, то разглядеть можно даже брусчатку. Под ногами ни спрессованного снега, ни ледяной корки — идти можно.

Но стоит свернуть во дворы… «Знаменитая» арка на Первомайском в доме № 60, на которую в 2022 году обращал внимание Дмитрий Губерниев, до сих пор, спустя четыре года, покрыта льдом.

На улице Ленина снег есть, особенно по утрам, но убирают оперативно. Чаще под ногами асфальт или плитка, чем каша.

Правда, скверы брошены на произвол судьбы. В Педагогическом народ протаптывает тропинки сам.

После серьезных снегопадов тротуар около областной думы перекрывался большим сугробом, но позже его вывезли спецтехникой.

На улице Есенина остановки почищены идеально. А вот про тротуары забыли. Спасает либо реагент, либо грязь с подошв прохожих, которая за неделю превращается в серую корку.

У перекрестка улиц Ленина и Есенина реагента нет вообще. По зеркальному льду получается идти как пингвин: короткие шажки, колени врозь, руки расставлены для баланса. Мимо идут люди, также, как и я, осторожно выбирая, куда наступить, чтобы не упасть.

Лестница с Лыбедского бульвара на улице Маяковского почищена. Не идеально, но можно спуститься без риска для жизни.

А вот сама улица Маяковского во второй день снегопадов выглядела так, что тротуары расчистили, но под свежим снегом скрывался лед. Шла я все равно «пингвиньей походкой».

Площадь Победы — сплошной лед, но тропинки есть.

У вокзала Рязань-1 также очень скользко.

В один из вечеров я решила, что тысяча рублей за такси — это дешевле для нервов, чем ад в маршрутках. Таксист лет пятидесяти оказался разговорчивым и оценил ситуацию философски:

— Знаете, девушка, у нас в городе-то нормально убирают. Да, местами проблемы есть, но это же русская зима — ничего не поделаешь. Главный промах — «золотых ручек» не видно.

— А что это такое?

— Так в народе снегопогрузчики зовут. Я за всю зиму такого в городе ни разу не видел. Только тракторы.

За две недели репортажа «золотые ручки» мне тоже не встретились. Может, работают ночами?

Горроща. «Дороги, нетронутые руками ДБГ»

На улице Спортивной под ногами каша поверх льда. Местами тротуар пытались почистить, но получилось кусками и с пропусками. Подходы к пешеходным переходам из-за «спускающегося» рельефа улицы также скользкие.

На улице Островского со стороны частного сектора прохода нет.

На улице Гагарина во время осадков не скользко, но, скорее, благодаря свежему снегу, который еще не успел превратиться в кашу. У магазинов и аптек на первых этажах асфальт виден — видимо, владельцы сами расчищают.

Остановки на улице Пушкина почищены, но тротуары оставляют желать лучшего.

На остановке у Радиоуниверситета ко мне подошел заинтересованный пенсионер. Спросил, зачем я фотографирую тротуары.

— Я журналист, делаю репортаж.

— Ой, девушка, знаете, вы тут не фотографируйте. Тут еще все почищено. Езжайте в Канищево, у меня супруга там руку сломала, мы живем недалеко. Нам по 64 года, в доме много пенсионеров живет, скоро уже все в гипсе ходить будем. Хотя и здесь нетронутая руками ДБГ дорога, но там хуже.

— А вы узнавали, это муниципальная земля? Может вам лучше в управляйку обратиться?

— Так этот тротуар прям рядом с остановкой находится, не во дворе. Жаль я фото не сделал, сейчас бы отправил вам, чтобы вы не тащились…

— А покажите на карте, где эта дорога.

Канищево и Приокский. Спасительная метель

До Московского района я добралась через несколько дней. Судя по жалобам в соцсетях, район может считаться эпицентром зимних страданий.

На Октябрьской не скользко — свежий снег еще не успел превратиться в кашу. А вот парк советско-польскому братству по оружию лопаты не видел уже пару дней: народ протаптывает тропинки сам, как в заповеднике.

До проезда Шабулина по улице Пирогова я шла полчаса. Снег хрустит под ногами, но стоит отбить сапогом верхний слой — и виден лед. Ступаю осторожно, как по минному полю.

На проезде Шабулина — чудо: остановки и тротуары в приличном состоянии. Виден одинокий трактор, который сгребает снег в сугробы размером с «Газель».

У перекрестка Северной окружной и улицы Бирюзова ледяной ветер перехватывает дух. Северную окружную дорогу почистили накануне, а на улицу Бирюзова техника не доехала.

Тротуары у домов «выросли» на метр, который состоит из утрамбованного снега и льда. На перекрестке с улицей Молодцова под ногами каша с ледяными прослойками.

Мимо идет пожилая женщина, закутанная в шапку, шарф до носа и необъятную куртку:

— Нас метель спасла, — говорит она, заметив то, что я фотографирую. — По свежему снегу хоть можно. А попробуйте снег покопать — там лед на метр! Я губернатору в чат писала. Приехали, почистили… но только после снегопадов. Если завтра мокрый снег пойдет — тут вообще каток будет.

— В центре тоже будет каток, — замечаю я.

Она смеется:

— Ну в центре хоть песком посыпят. А тут… тут как повезет.

Песочня. Лед и каша

На улице Новоселов пройти по тротуару невозможно. Техника, кажется, сюда вообще не заезжала. А ведь рядом школа, больница, рынок. Поток пешеходов огромный. Встречаю в основном пенсионеров: одни идут смело, другие едва ступают на дорогу.

На улице Советской Армии — лед под слоем серой каши. Группа старшеклассников проходит мимо. Один мальчик поскользнулся и упал.

— Видели тут дворников или технику? — спрашиваю у них.

Переглядываются.

— Один раз чистили, — говорит один. — А потом… ну, снег пошел, и все. Техники давно не видели.

На улице Тимакова, там, где находятся Дашковский рынок и больница, также нечищено.

На проезде Яблочкова тротуаров как таковых нет, только тридцатисантиметровая вытоптанная дорожка в снегу. Замечаю пешеходный переход «в никуда». Остановки общественного транспорта относительно не скользкие.

Отдаленные районы. «Здесь люди не живут»

— Здесь люди не живут. Здесь чистить не надо, видимо, — сказала девушка, шедшая к остановке в Храпове, кивая на заросшие снегом обочины.

Тротуаров нет вообще. Дороги для машин, по ее словам, тоже редко чистят.

— До ближайшего нормального тротуара — километр ходу, — добавила девушка.

«Сотрудников и техники хватает»

По официальным данным, для уборки Рязани ежедневно задействуют до 250 единиц техники и около 600 рабочих. В расчистке остановок и тротуаров участвуют даже осужденные из исправительных центров.

Но на деле проблема в кадрах. Как признал заместитель начальника управления дорожного хозяйства Дмитрий Наумов, в городе не хватает дворников. Причина — низкая зарплата: средняя у рабочих в Дирекции благоустройства — 41 тысяча рублей, у водителей — 85 тысяч. Конкурировать с Москвой или частными фирмами невозможно.

Губернатор области Павел Малков отмечал, что для полноценной уборки региона нужно дополнительно около двух миллиардов рублей. И это при росте парка техники за последние три года.

Между тем, по данным мэрии, с ноября по середину января израсходовали более 47 тонн соли, шести тысяч кубометров песко-соляной смеси и 126 тонн реагента «Бионорд». Но, судя по тротуарам в городе, этот запас распределяется крайне неравномерно — центр в приоритете, окраины ждут «когда дойдут руки».

«Из-за сильных морозов противогололедную обработку на тротуарах провести невозможно, так как реагенты при таких температурах теряют свою эффективность», — пишет мэрия в ответ на возмущения рязанцев в соцсетях.

Кроме того, Госжилинспекция с середины января завела дела на 15 управляющих компаний за плохую уборку дворов.

И хотя «критической ситуацией с уборкой снега в регионе нет», мы видим, что в центре убираются регулярно, но стоит отойти от главных проспектов, начинается другая реальность: ледяные тротуары и сугробы.

В галерее — фото из разных районов города.