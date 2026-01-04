Беспилотники атаковали Рязанскую область в третий раз за день

По данным МО РФ, в Рязанской области в период с 13:00 по 20:00 уничтожили восемь БПЛА. Всего в России в этот же период сбили 253 дрона. Напомним, в результате утренней атаки 12 БПЛА на регион, пострадали два частных дома, также осколки беспилотников упали на территории предприятия. После сообщили об уничтожении еще одного БПЛА. Дрон серьезных повреждений не принес.

