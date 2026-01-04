Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 04
-2°
Пнд, 05
-5°
Втр, 06
-7°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 77.50 / 79.50 04/01 07:00
Нал. EUR 92.00 / 95.00 04/01 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
1 час назад
126
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
Вчера 16:37
634
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 790
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 989
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Беспилотники атаковали Рязанскую область в третий раз за день
По данным МО РФ, в Рязанской области в период с 13:00 по 20:00 уничтожили восемь БПЛА. Всего в России в этот же период сбили 253 дрона. Напомним, в результате утренней атаки 12 БПЛА на регион, пострадали два частных дома, также осколки беспилотников упали на территории предприятия. После сообщили об уничтожении еще одного БПЛА. Дрон серьезных повреждений не принес.

Беспилотники атаковали Рязанскую область в третий раз за день. О числе сбитых БПЛА сообщили в Минобороны.

По данным МО РФ, в Рязанской области в период с 13:00 по 20:00 уничтожили восемь БПЛА. Всего в России в этот же период сбили 253 дрона.

Напомним, в результате утренней атаки 12 БПЛА на регион, пострадали два частных дома, также осколки беспилотников упали на территории предприятия. После сообщили об уничтожении еще одного БПЛА. Дрон серьезных повреждений не принес.