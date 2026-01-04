Над Рязанской областью сбили 12 БПЛА

Отмечается, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 сбили 12 беспилотников самолетного типа над Рязанской областью. Всего над регионами РФ перехватили 42 дрона.

Над Рязанской областью сбили 12 БПЛА. Об этом 4 января сообщили в Минобороны.

Отмечается, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 сбили 12 беспилотников самолетного типа над Рязанской областью.

Всего над регионами РФ перехватили 42 дрона.

Напомним, угрозу атаки в регионе беспилотниками объявили ранним утром 4 января в 5:28. в 8:54 угрозу отменили. В 9:15 в регионе снова объявлена угроза атаки БПЛА.

Позже губернатор сообщил, что обломки повредили два жилых дома в Рязанской области.