Над Рязанской областью сбили 12 БПЛА
Отмечается, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 сбили 12 беспилотников самолетного типа над Рязанской областью. Всего над регионами РФ перехватили 42 дрона.
Над Рязанской областью сбили 12 БПЛА. Об этом 4 января сообщили в Минобороны.
Отмечается, что дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 сбили 12 беспилотников самолетного типа над Рязанской областью.
Всего над регионами РФ перехватили 42 дрона.
Напомним, угрозу атаки в регионе беспилотниками объявили ранним утром 4 января в 5:28. в 8:54 угрозу отменили. В 9:15 в регионе снова объявлена угроза атаки БПЛА.
Позже губернатор сообщил, что обломки повредили два жилых дома в Рязанской области.