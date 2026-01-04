Губернатор прокомментировал уничтожение еще восьми БПЛА в Рязанской области

«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона. Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак. Малков призвал рязанцев, увидевших обломки БПЛА, не приближаться к ним и звонить по номеру 112.

Всего 4 января в Рязанской области уничтожили 21 украинский БПЛА. При уничтожении 12 беспилотников с утра от осколков пострадали два частных дома, осколки также упали на территорию предприятия. Позже сообщили о том, что сбили еще один БПЛА.