Губернатор прокомментировал уничтожение еще восьми БПЛА в Рязанской области
Губернатор Павел Малков прокомментировал уничтожение еще восьми БПЛА в Рязанской области. Комментарий он дал у себя в Telegram-канале вечером 4 января.
«Пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы», — написал глава региона.
Он также напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.
Малков призвал рязанцев, увидевших обломки БПЛА, не приближаться к ним и звонить по номеру 112.
Всего 4 января в Рязанской области уничтожили 21 украинский БПЛА. При уничтожении 12 беспилотников с утра от осколков пострадали два частных дома, осколки также упали на территорию предприятия. Позже сообщили о том, что сбили еще один БПЛА.