Обломки беспилотников повредили два частных дома в Рязанской области

Глава региона отметил, что после атаки 12 беспилотников были частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. «Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — подчеркнул Малков. Также обломки упали на территории одного из предприятий области. Пострадавших и серьезного ущерба нет. Последствия ликвидируют в кратчайшие сроки, отметил губернатор.

Обломки беспилотников повредили два частных дома в Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков 4 января.

Глава региона отметил, что после атаки 12 беспилотников были частично повреждены два частных дома в Михайловском районе.

«Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — подчеркнул Малков.

Также обломки упали на территории одного из предприятий области. Пострадавших и серьезного ущерба нет. Последствия ликвидируют в кратчайшие сроки, отметил губернатор.

Беспилотная опасность в Рязанской области снова объявлена РСЧС в 9:15.