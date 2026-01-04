Обломки беспилотников повредили два частных дома в Рязанской области
Глава региона отметил, что после атаки 12 беспилотников были частично повреждены два частных дома в Михайловском районе. «Жильцам оказана помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — подчеркнул Малков. Также обломки упали на территории одного из предприятий области. Пострадавших и серьезного ущерба нет. Последствия ликвидируют в кратчайшие сроки, отметил губернатор.
Беспилотная опасность в Рязанской области снова объявлена РСЧС в 9:15.