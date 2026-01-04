Малков прокомментировал вторую за день атаку БПЛА на Рязанскую область

Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Губернатор Павел Малков прокомментировал вторую за день атаку беспилотниками на Рязанскую область. Это произошло 4 января.

Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, с утра 4 января в регионе сбили 12 БПЛА. Осколки повредили два частных дома. Позже в Миноборонв сообщили об уничтожении еще одного беспилотника.