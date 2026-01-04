Еще один БПЛА уничтожили в Рязанской области

Отмечается, что с 10:00 до 13:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один из них уничтожили в Рязанской области, восемь на территории Белгородской области и еще два в Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, с утра 4 января в регионе уничтожили 12 БПЛА. От их осколков пострадали два частных дома. Жильцам оказали помощь на месте.

Позднее губернатор сообщил, что от второй атаки БПЛА за день пострадавших и повреждений нет.