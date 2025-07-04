В Рязанской области объявлена беспилотная опасность

Информация об угрозе атаки БПЛА поступила 4 июля в 15:09. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении. Напомним, в ночь на 4 июля на территории региона объявляли беспилотную опасность. В 7:12 ее отменили. Жителей Рязанской области напугали громкие хлопки ночью.

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает РСЧС.

Информация об угрозе атаки БПЛА поступила 4 июля в 15:09.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 июля на территории региона объявляли беспилотную опасность. В 7:12 ее отменили. Жителей Рязанской области напугали громкие хлопки ночью.