Строительство 50-метрового бассейна в Рязани отложили из-за отсутствия денег

В минспорте рассказали, что в 2023 году разработали проект объекта, в декабре получили положительное заключение экспертизы. В 2025 году ведомство подало повторную заявку в федеральное министерство спорта на выделение финансирования. В комплексе будет 10 дорожек по 50 метров, чаша для обучения, зал подготовительных занятий и другие административные помещения. Предполагается строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест.

Строительство 50-метрового бассейна на улице Космонавтов в Рязани снова отложили. Об этом РЗН. инфо рассказали министерстве спорта Рязанской области.

В минспорте рассказали, что в 2023 году разработали проект объекта, в декабре получили положительное заключение экспертизы. В 2025 году ведомство подало повторную заявку в федеральное министерство спорта на выделение финансирования. В комплексе будет 10 дорожек по 50 метров, чаша для обучения, зал подготовительных занятий и другие административные помещения. Предполагается строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест.

Необходимость строительства 50-метрового бассейна в Рязани обсуждают с 2011 года. В 2020 году его запланировали возвести напротив стадиона «Спартак». Позже мэрия после публичных слушаний одобрила строительство бассейна в новом месте, между микрорайонами Приоксий и Канищево на улице Космонтавтов.

В 2021 году тогдашний губернатор Николай Любимов просил у главы Минспорта РФ федеральной помощи в строительстве объекта. Строительство планировали начать в 2024 году, однако финансирования не было выделено.