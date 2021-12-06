Любимов попросил у главы Минспорта помощи в строительстве 50-метрового бассейна

Олег Матыцин приехал в Рязань с рабочим визитом.

В понедельник, 6 декабря, в Рязань приехал глава Минспорта Олег Матыцин. Он побывал в Академии единоборств и осмотрел спортивный комплекс.

Глава ведомства также встретился с Николаем Любимовым и общественностью. Во время встречи губернатор попросил у Олега Матыцина помощи в возведении 50-метрового бассейна.

Министр подтвердил, что городу необходим крупный бассейн.

Ранее о приезде Олега Матыцина сообщила его советник Лариса Михеева.