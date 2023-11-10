Надежды и иллюзии. Какие проекты предлагают реализовать кандидаты в мэры Рязани

В пятницу, 10 ноября, в городской администрации на заседании конкурсной комиссии состоялась презентация программ кандидатов на должность рязанского мэра. Претендентов всего двое — нынешний и. о главы Виталий Артемов и директор муниципального предприятия «Водоканал» Олег Штефан. Событие не вызвало ажиотажа среди журналистов, так как имя будущего мэра, но уже без приставки и. о, известно большинству заинтересованных лиц.

Первым свой план преобразований представил Артемов. Его концепция «Город для людей» содержала немало показательных цифр и достойных упоминания инициатив.

Кандидат заявил о планируемом в ближайшие годы строительстве семи школ, две из них в Семчино и Олимпийском городке уже строятся. По словам и. о мэра, разработана проектная документация для школы в микрорайоне ДПР-7 и для нового здания школы № 28 в Мервине. В ближайшее время планируется согласовать участок для возведения школы № 6 (здание на улице Семинарской через несколько лет будет передано Рязанской епархии — Ред.) в центре города. Артемов также пообещал возведение в 2025 году школы для одаренных детей на 800 мест, ввод в 2024 году спорткомплекса в поселке Мехзавода и рассмотрение возможности строительства 50 метрового бассейна.

Среди приоритетных социальных объектов Артемов назвал строительство поликлиник в Дашково-Песочне и Шлаковом, а также нового здания детской поликлиники № 2. Большинство этих проектов весьма реалистичны, так как они поддержаны губернатором Малковым и подкреплены реальными или обещанными субсидиями из федерального бюджета.

Достаточно смелой и неожиданной стала инициатива Артемова проводить публичные отчеты мэра Рязани, его заместителей и руководителей различных управлений администрации перед жителями города. Муниципальные чиновники уже много лет не отличаются информационной открытостью, и идея хотя бы иногда разворачивать их лицом к рязанцам заслуживает внимания. Главное, чтобы эти выступления не превращались в галочные мероприятия с предварительно заготовленными вопросами и заранее подвезенным народом.

Еще одной маленькой сенсацией в докладе Артемова стало намерение пока еще и.о. мэра продлить троллейбусные маршруты в сторону Недостоева, Семчина и строящегося военного госпиталя в Дашково-Песочне.

Презентация программы Олега Штефана прошла без сюрпризов. Из оригинальных идей кандидата стоит выделить введение дежурных ночных рейсов для городских автобусов, масштабное благоустройство Рюминой Рощи и Луковского леса и возможности смены регионального мусорного оператора, если компания «Эко-Пронск» не будет справляться со своими обязанностями.

Претендент, озвучивая свои предложения, заметно волновался, будто опасаясь, что члены конкурсной комиссии так впечатлятся этими планами, что настоятельно рекомендуют городской думе избрать новым мэром именно Штефана.

По итогам рейтингового голосования комиссии Виталий Артемов занял первое место, Олег Штефан — второе.

Непосредственно избрание градоначальника произойдет 23 ноября на заседании Рязанской городской Думы.