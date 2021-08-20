Мэрия одобрила строительство 50-метрового бассейна на улице Космонавтов
Планируется построить бассейн олимпийского уровня. Его возведение будет возможно, если в 2022 году государство выделит регионам средства на подобные объекты.
Мэрия Рязани разрешила использовать участок на улице Космонавтов для строительства 50-метрового бассейна. Постановление опубликовано 20 августа в газете «Рязанские ведомости».Напомним, планируется построить бассейн олимпийского уровня. Его возведение будет возможно, если в 2022 году государство выделит регионам средства на подобные объекты.