В Рязани планируют построить 50-метровый бассейн олимпийского уровня

В планах разместить бассейн между улицами Молодцова и Космонавтов. Стоимость строительства здания — один млрд рублей.

В четверг, 12 августа, в Рязани прошли публичные слушания по строительству 50-метрового бассейна олимпийского уровня. В планах разместить бассейн между улицами Молодцова и Космонавтов. Стоимость строительства здания — один млрд рублей.

По словам докладчика, исполняющего обязанности начальника городского имущественного управления Евгения Кириченко, в Рязанской области нет бассейнов, где можно проводить соревнования олимпийского уровня. Он отметил, что в 2022 году государство выделит регионам средства на подобные объекты.

«Такую возможность упускать нельзя», — подчеркнул докладчик.

Сообщается, что ФОК будет рассчитан на 600 зрительских мест. В здании планируется три этажа и «две чаши бассейна» — учебная и основная. Длина дорожек составит 50 метров. Также в планах установка вышки для прыжков в воду. Помимо этого внутри будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие помещения. Подъезд к бассейну будет организован со стороны улицы Бирюзова. Там организуют парковку.

Окончательное решение на использование земельного участка примет администрация города.