В Рязани построят 50-метровый бассейн

Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов.

В Рязани построят 50-метровый бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза» России.

Отмечается, что центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области разрешил строительство плавательного бассейна в Рязани. Решение о строительстве такого спортивного объекта было принято в рамках национального проекта «Демография».

Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов. Проект предполагает строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест.

В здании оборудуют две чаши бассейна — учебную и основную. Также там будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие административные и технические помещения.