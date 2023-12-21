Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
ЦБ USD 90.41 0.32 21/12
ЦБ EUR 99.05 0.47 21/12
Нал. USD 91.85 / 94 21/12 12:55
Нал. EUR 100.76 / 101 21/12 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
Вчера 13:28
1 224
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
1 728
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
12 111
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
19 148
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани построят 50-метровый бассейн
Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов.

В Рязани построят 50-метровый бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза» России.

Отмечается, что центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области разрешил строительство плавательного бассейна в Рязани. Решение о строительстве такого спортивного объекта было принято в рамках национального проекта «Демография».

Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов. Проект предполагает строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест.

В здании оборудуют две чаши бассейна — учебную и основную. Также там будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие административные и технические помещения.