В Рязани построят 50-метровый бассейн
Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов.
В Рязани построят 50-метровый бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза» России.
Отмечается, что центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области разрешил строительство плавательного бассейна в Рязани. Решение о строительстве такого спортивного объекта было принято в рамках национального проекта «Демография».
Новый бассейн с длиной дорожек 50 метров построят на улице Космонавтов. Проект предполагает строительство трехэтажного здания на 470 зрительских мест.
В здании оборудуют две чаши бассейна — учебную и основную. Также там будет тренажерный зал, раздевалки, медицинские комнаты, пресс-центр и другие административные и технические помещения.