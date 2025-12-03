Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.25 / 78.50 03/12 15:40
Нал. EUR 91.76 / 92.67 03/12 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
694
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
841
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 440
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Обвиняемый по делу об убийстве рязанского бизнесмена заключил контракт с МО
Обвиняемый по делу об убийстве рязанского бизнесмена предприниматель Александр Рогачев заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщили в соцсетях рязоблсуда. 3 декабря суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Рогачева, который обвиняется в организации заказного убийства бывшего компаньона Алексея Громова. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Напомним, убийство Алексея Громова произошло 26 сентября 2019 года на автодороге Спасск-Рязанский — село Фатьяновка. Предпринимателя застрелили.

Обвиняемый по делу об убийстве рязанского бизнесмена предприниматель Александр Рогачев заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщили в соцсетях рязоблсуда.

3 декабря суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Рогачева, который обвиняется в организации заказного убийства бывшего компаньона Алексея Громова.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, убийство Алексея Громова произошло 26 сентября 2019 года на автодороге Спасск-Рязанский — село Фатьяновка. Предпринимателя застрелили.

Четыре участника преступления, включая пособников и исполнителя, уже были осуждены и получили реальные сроки. Двое из них погибли во время службы в зоне СВО, один вернулся с ранениями, а судимость с него была снята. Непосредственный исполнитель убийства продолжает отбывать наказание.

Александр Рогачев на протяжении всего процесса не признавал своей вины. Суд присяжных оправдал его дважды — в декабре 2021 года и декабре 2024. Однако дело отправили на новое рассмотрение.

Подробнее о деле читайте в сюжете РЗН. инфо.

Фото: пресс-служба рязоблсуда