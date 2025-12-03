Обвиняемый по делу об убийстве рязанского бизнесмена заключил контракт с МО

Обвиняемый по делу об убийстве рязанского бизнесмена предприниматель Александр Рогачев заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Об этом сообщили в соцсетях рязоблсуда. 3 декабря суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Рогачева, который обвиняется в организации заказного убийства бывшего компаньона Алексея Громова. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Напомним, убийство Алексея Громова произошло 26 сентября 2019 года на автодороге Спасск-Рязанский — село Фатьяновка. Предпринимателя застрелили.

Четыре участника преступления, включая пособников и исполнителя, уже были осуждены и получили реальные сроки. Двое из них погибли во время службы в зоне СВО, один вернулся с ранениями, а судимость с него была снята. Непосредственный исполнитель убийства продолжает отбывать наказание.

Александр Рогачев на протяжении всего процесса не признавал своей вины. Суд присяжных оправдал его дважды — в декабре 2021 года и декабре 2024. Однако дело отправили на новое рассмотрение.

Фото: пресс-служба рязоблсуда