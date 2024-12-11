Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-2°
Чтв, 12
-2°
Птн, 13
-5°
ЦБ USD 100.03 0.65 11/12
ЦБ EUR 106.2 1.1 11/12
Нал. USD 101.60 / 100.69 11/12 13:00
Нал. EUR 107.50 / 107.99 11/12 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
13 490
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
13 585
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
16 081
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
20 284
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена оправдали во второй раз
Громов был убит в сентябре 2019 года. Его расстреляли на трассе между Спасском и селом Фатьяновка.

Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена оправдали во второй раз. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

Вечером 10 декабря в Рязанском областном суде присяжные вынесли оправдательный вердикт по уголовному делу бизнесмена Александра Рогачева, который обвиняется в заказе убийства своего бывшего компаньона Алексея Громова.

Громов был убит в сентябре 2019 года. Его расстреляли на трассе между Спасском и селом Фатьяновка.

Присяжные рассмотрели четыре вопроса: доказано ли событие преступления и участие в нем подсудимого, а также виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. После трехчасового обсуждения присяжные вынесли оправдательный приговор.

Напомним, в декабре 2021 года присяжные также оправдали Рогачево единогласно, но позднее этот приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.