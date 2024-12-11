Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена оправдали во второй раз

Громов был убит в сентябре 2019 года. Его расстреляли на трассе между Спасском и селом Фатьяновка.

Обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена оправдали во второй раз. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

Вечером 10 декабря в Рязанском областном суде присяжные вынесли оправдательный вердикт по уголовному делу бизнесмена Александра Рогачева, который обвиняется в заказе убийства своего бывшего компаньона Алексея Громова.

Громов был убит в сентябре 2019 года. Его расстреляли на трассе между Спасском и селом Фатьяновка.

Присяжные рассмотрели четыре вопроса: доказано ли событие преступления и участие в нем подсудимого, а также виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. После трехчасового обсуждения присяжные вынесли оправдательный приговор.

Напомним, в декабре 2021 года присяжные также оправдали Рогачево единогласно, но позднее этот приговор был отменен, дело направлено на новое рассмотрение.