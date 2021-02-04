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Убийце рязанского бизнесмена Громова огласили приговор
Напомним, Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Ему было 39 лет. У мужчины остались жена и сын.

В четверг, 4 февраля, Рязанский облсуд огласил приговор Самвелу Хачатурову, который в сентябре 2019 года вместе с подельниками убил бизнесмена Алексея Громова.

Суд установил, что Хачатуров и двое других мужчин согласились пойти на преступление за вознаграждение. Они незаконно купили оружие и патроны, сутки ждали Громова на трассе.

Когда бизнесмен ехал мимо, злоумышленники остановили машину, Хачатуров несколько раз выстрелил в жертву, тот скончался на месте. После этого наемники уничтожили идентификационный знак автомобиля, номера кузова и двигателя.

Уголовное дело в отношении каждого подозреваемого выделили в отдельное производство. Они дали признательные показания и содействовали следствию. Суд удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей.

Самвела Хачатурова признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 105, части 2 статьи 222, части 2 статьи 326 УК. По совокупности преступлений его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима и дополнительному ограничению свободы на полтора года после освобождения из ИК.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Ему было 39 лет. У мужчины остались жена и сын.